– Masse fornybarprosjekter som står og venter? Dere skjønner like godt som meg at dette er stikk i strid med realitetene.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik står foran en nesten fulltallig forsamling av ansatte i den sørlandske leverandørbedriften Nymo, i en stor hall på verftet i Grimstad. Om noen minutter skal han symbolsk foreta det første stålkuttet på et av Nymos viktigste prosjekter på lenge, en 1000 tonn tung modul som skal settes opp på en ny plattform på Valhall-feltet i Nordsjøen.

Blant Nymos 200 ansatte er det trolig ikke mange Hersvik trenger å overbevise. Men mange politikere, akademikere og analytikere har de siste månedene kommet med fornyet kritikk mot oljeskattepakken som ble vedtatt under koronapandemien og har ført til en oppgang i investeringene på sokkelen. De mener dette fortrenger den nødvendige satsingen på fornybar energi som havvind.

Lærling Teodor Holter hjelper en etter eget sigende «inkompetent» Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik med å trykke på knappen for det første stålkuttet. (Foto: Per Thrana)

– Nå leverer vi

Aker BP-sjefen er sterkt uenig. Hersvik og resten av Aker-systemet til Kjell Inge Røkke var blant de sterkeste forkjemperne for skattepakken, som utsatte og reduserte innbetalingene til oljeselskapene. Og Aker BP er selskapet som investerer mest i kjølvannet av pakken, med en rekke prosjekter på totalt 200 milliarder kroner som skal bygges de fire–fem neste årene.

– Jeg skjønner egentlig ikke hvilke prosjekter som skulle erstatte oppdragene som nå går til verft opp og ned langs kysten. Når jeg stiller spørsmål om det, så får jeg ikke noen gode svar, sier han til DN på verftet tirsdag.

– Hvem andre er det som har de 200 milliardene? Ingen.

Hersvik understreker at poenget med skattepakken var mer å holde liv i leverandørbedriftene til olje- og gassindustrien enn å hjelpe oljeselskapene, med et uttalt mål om å få dem helskinnet inn i det grønne skiftet og overgangen til for eksempel havvind.

– Nå leverer vi på vår del av avtalen, sier han.

– Men kan vi få kapasitetsproblemer i Norge når havvindprosjektene starter for alvor?

– Jeg er faktisk bekymret for det motsatte. Hvis det blir forsinkelser i fornybarprosjektene, så kan du få en periode der det blir en liten dipp.

Oljeskattepakken Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet inngikk i juni 2020 et bredt forlik med de daværende regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF om midlertidige endringer i oljeskatten.

Selskapene fikk utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten, samt økt friinntekt innenfor de midlertidige skatteendringene for årene 2020 og 2021. Dette gjelder også prosjekter der utbyggingsplan ble levert før slutten av 2022 og godtas av myndighetene før slutten av 2023.

I mellomtiden er det ordinære petroleumsskattesystemet endret til en kontantstrømsskatt, og friinntekten avviklet. Men selskapene får fortsatt fradrag for prosjektene som kommer under skattepakken.

I forbindelse med statsbudsjettet som er vedtatt med SV på Stortinget, er imidlertid friinntekten redusert med 30 prosent i forhold til den opprinnelige pakken.

Pakken bidrar til et oppsving i oljeinvesteringene i Norge i årene som kommer. Bare i 2022, før fristen gikk ut, kom et rekordantall utbyggingsplaner inn, med prosjekter for nær 300 milliarder kroner.

– Måtte nedskalert

Nymo, som eies av rederfamilien Ugland, bygger modulen til den nye prosesseringsplattformen på oppdrag fra NOV i Grimstad, og skal i tillegg lage en 101 meter lang bro til en eksisterende plattform, med all slags ledninger og høyteknologisk utstyr. Den bygges på bedriftens andre anlegg i Arendal, på oppdrag fra Aker Solutions. Til sammen betyr det en historisk høy ordrebok på over én milliard kroner.

Nymo-sjef Øyvind Riiber Boye og eier Knut Nikolai Tønnevold Ugland sier oljeskattepakken ikke bare har holdt bedriften i live, men også muliggjør overgangen til havvind, blant annet.

Nymo-eier Knut Nikolai Tønnevold Ugland forsyner seg med kake for å feire starten på prosjektet for NOV og Aker BP. (Foto: Per Thrana)

Det har vært noen labre år med inntektsfall og tap, men i fjor investerte likevel Nymo i Ocean Ventus. Selskapet utvikler understell til flytende havvindmøller som de mener vil være billigere enn konkurrentenes. Nymo eier 50 prosent, og selskapet ser etter investorer for å skaffe mer kapital. I fremtiden kan det bli aktuelt med et helt nytt anlegg for å bygge disse delene, som trenger mye mer plass enn Nymo har i dag.

– Vi føler at vi kan ta oss råd til å drive med forskning og utvikling, sier Ugland.

Nå skal Nymo ansette omkring 40, og øker antall lærlinger fra syv til 20. En av dem, Teodor Holter, fikk oppdraget med å veilede en etter eget utsagn «inkompetent» Hersvik når han skulle trykke på sveiseknappen.

– Dette ser veldig lovende ut, sier han om egne utsikter hos Nymo fremover.

Nymo-verftet i Grimstad. (Foto: Per Thrana)

Den første stålplaten kuttes. (Foto: Per Thrana)

Med underleverandører blir det opptil 400 mennesker i sving totalt på Valhall-prosjektene de to neste årene. Uten oljeskattepakken ville det gått andre veien, sier Boye.

– Jeg tror vi måtte nedskalert, sier han.

– Og da ville vi kanskje ikke vært i stand til å gå inn i det grønne skiftet på slutten av 2020-tallet.

Boye sier selskapet har måttet takke nei til enkelte oppdrag for å unngå forstyrrelser rundt Aker BP-prosjektet – men de har ikke takket nei til fornybarprosjekter.

– De er ikke modne ennå på norsk sokkel. Men på grunn av at vi ser muligheten nå til å holde på innenfor olje og gass, så fortsetter vi å utvikle løsninger, sier Boye.

Være eller ikke være

Klubbleder Vidar Sørby fra Fellesforbundet og hovedverneombud Carl Petter Launer hyller også skattepakken, selv om de begge håper at de kommer til å holde på med havvind om noen år.

Carl Petter Launer (til venstre) og Vidar Sørby, tillitsvalgte på Nymo-verft, hyller oljeskattepakken. (Foto: Per Thrana)

– Jeg tror ikke vi hadde stått her i dag og trykket på den knappen hvis det ikke hadde vært for den skattepakken, sier Launer.

– Det er et være eller ikke være. Det er ikke noen fornybarprosjekter nå, i alle fall ikke av stort omfang, sier Sørby.