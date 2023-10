Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag morgen presenterer Norges to største oljeselskaper, Equinor og Aker BP, sine resultater for tredje kvartal.

Og det er Kjell Inge Røkkes Aker BP som er først ut med sin rapport, der det kommer frem at selskapet fikk et driftsresultat på 2,6 milliarder dollar, eller 29 milliarder kroner. På forhånd ventet analytikerne som dekker selskapet i gjennomsnitt et resultat på 2,4 milliarder dollar.

Omsetningen var på 3,5 milliarder dollar.

– Jeg er glad for å presentere enda et kvartal med sterk drift, som viser vår forpliktelse til høy effektivitet og kostnadsdisiplin, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en melding.

Driftsresultatet er blant selskapets høyeste noensinne, men representerer en betydelig nedgang fra tredje kvartal i fjor, da det ble satt en rekord på nesten fire milliarder dollar av en omsetning på 4,9 milliarder, drevet av ekstreme priser på gass og også høye oljepriser. Energikrisen i Europa var da inne i en av sine verste faser. Energimarkedene har siden den gangen roet seg litt, selv om det fortsatt er historisk høye priser og nervøse tilstander, med en krig som fortsatt pågår i Ukraina og nå konflikt i Midtøsten.

Lavere produksjon

Fra før var det kjent at produksjonen i tredje kvartal var på 450.000 fat oljeekvivalenter per dag, en ganske stor nedgang fra rekorden på over 480.000 fat kvartalet før. Det skyldes vedlikehold på flere felt, som har påvirket produksjonen og eksporten fra norsk sokkel i tredje kvartal. Spesielt gassproduksjonen har vært mye lavere de siste månedene enn de offisielle prognosene fra begynnelsen av året.

Men Aker BP er spesielt eksponert mot olje, med det gigantiske Johan Sverdrup-feltet som det største feltet i produksjon. Feltet er operert av Equinor, men Aker BP økte sin andel betydelig da selskapet kjøpte opp konkurrenten Lundin i fjor, og dermed befestet posisjonen som den største privateide aktøren og Equinors desidert største utfordrer på norsk sokkel.

Produksjonen på Sverdrup er tatt opp kraftig i år, og Aker BP økte forrige kvartal sitt anslag for selskapets årlige produksjon til 445-470.000 fat per dag. Den øvre delen av spennet tas nå noe ned, til 465.000. Til gjengjeld tas også anslaget for produksjonskostnad per fat ned, fra 6–7 dollar til 6-6,5.

– Jeg ser ikke noe voldsomt press på driftskostnadene, sier Hersvik i et Teams-møte med journalister tidlig fredag.

– Der jeg kanskje hadde trodd at det skulle være betydelig vekst i kostnader, blant annet på grunn av stramhet i markedet, så virker det som det kompenseres i stor grad av fallende inflasjon andre steder i verdikjeden.

Samtidig melder selskapet at utbyttet blir på 55 cent per aksje i kvartalet, som ventet.

Aker BP, resultat per 3. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 10114 9184 10,1 % Driftsresultat (ebit) 6836 6751 1,3 % Resultat før skatt 6596 6600 -0,1%

Skal vokse

Aker BP er også selskapet som står for den største andelen av den store utbyggingsaktiviteten som pågår på norsk sokkel akkurat nå. På grunn av den lukrative oljeskattepakken som ble vedtatt under koronapandemien for å stimulere til aktivitet i oljesektoren og sørge for oppdrag til leverandørbedriftene, ble det levert et rekordantall utbyggingsplaner i fjor. Aker BP er operatør for prosjekter som utgjør investeringer på hele 200 milliarder kroner, hvorav det store Yggdrasil-prosjektet utgjør over halvparten.

Alle prosjektene er i rute, skriver Aker BP i fredagens rapport.

– Utbyggingsprosjektene våre har god fremdrift, med bygningsaktivitet i gang flere steder, sier Hersvik.

Mens disse utbyggingene pågår venter Aker BP fallende produksjonen noen år, før den stiger igjen fra 2027 og skal nå omtrent 525.000 fat per dag i 2028.

Selskapet meldte også tidligere denne uken at Kobra East & Gekko-prosjektet begynte produksjonen fem måneder før plan.

I pressemøtet fredag fikk Hersvik også spørsmål om nylige meldinger om en rekke langsiktige kontrakter for flytende gass inngått av europeiske selskaper med Qatar. Han påpeker at de illustrer hvordan det europeiske markedet har endret seg den siste tiden, der kjøperne i større grad prøver å sikre volumer på lang sikt, og der lng («liquefied natural gas»), som leveres på skip, er blitt et mye større innslag for å kompensere for bortfallet av russisk rørgass.

– Nå er vi nede i et prisregime der alle prøver å «hedge», og prøver å lage så lange profiler som de overhodet kan, sier Hersvik.

– I sum syns jeg dette er positivt, fordi det bør øke stabiliteten i gassprisen og gassmarkedet fremover. Og det ønsker jo vi som leverandør, og forhåpentlig kundene også.

