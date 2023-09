Artikkelen fortsetter under annonsen

– Markedet er fortsatt veldig stramt og veldig nervøst, sier Equinors sjef for markedsføring, midtstrøm og prosessering, Irene Rummelhoff, på Paretos energikonferanse onsdag.

I begynnelsen av august fikk det europeiske gassmarkedet en real støkk da det kom meldinger om at det kunne bli streik på et gassanlegg i Australia – flere tusen kilometer unna. Gassprisen steg, og det gjorde også aksjekursen til Equinor, den norske energikjempen som er blitt Europas største gassleverandør etter at russiske volumer mer eller mindre er borte.

– Begge var nok litt overdrevet, sier Rummelhoff.

– Men det viser at markedet fortsatt er veldig nervøst, legger hun til, samt at markedet nå for alle praktiske formål er globalt på grunn av transport av flytende gass på skip.

Prisene i Europa er imidlertid ikke i nærheten av der de var i kriseåret 2022, som var preget av energikrise og krig i Ukraina. Equinor fikk rekordresultater i fjor, både fra den tradisjonelle gassproduksjonen på norsk sokkel og trading-virksomheten som Rummelhoff styrer.

Spesielt fjorår

Tidligere i år fortalte Rummelhoff om både eventyrlige inntekter på posisjoner i papirmarkedet og spesielle situasjoner med væpnede styrker på gassanleggene til Equinor.

– Det som skjedde i gassmarkedet i fjor var uten sidestykke, og jeg tviler på at noen i denne salen vil oppleve noe slikt igjen noen gang, sier hun til forsamlingen.

Equinor forventer fortsatt sterk volatilitet, og markedsavdelingen vil dra nytte av dette, sier hun. Selskapet venter fortsatt økende etterspørsel etter gass i 2024 og 2025 i både Europa og Asia. Men i Europa påpeker hun at markedet foreløpig har «senket guarden,» selv om det altså er nervøst fortsatt.

En av de viktigste årsakene er at lagrene er over 90 prosent fulle, flere uker før EU hadde satt seg mål om.

– Når vinteren kommer, tror vi det vil være på 100 prosent, sier Rummelhoff.