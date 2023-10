Artikkelen fortsetter under annonsen

Terje Halleland, fraksjonsleder for Frp i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, vil be regjeringen legge frem alle sikkerhetsmessige vurderinger den har gjort i tilknytning til Equinors omstridte Kina-kontrakter.

Halleland vil fremme forslag om at Stortinget skal be regjeringen om å «informere Stortinget om all sikkerhetsrelevant informasjon knyttet til Equinors inngåtte kontrakt om anskaffelse av flyterigger fra det statseide kinesiske selskapet Cosl» under den kommende trontaledebatten. Halleland ber også regjeringen om å redegjøre for «hvilke kontrollmekanismer som er etablert for å sikre at bedriftene utøver sitt pålagte ansvar om at anskaffelser skjer i henhold til sikkerhetsloven.»

Equinors Kina-kontrakter kan dermed bli tema under trontaledebatten i Stortinget, som innleder hver stortingssesjon når den åpner i begynnelsen av oktober. Under trontaledebatten blir regjeringens politikk, hovedprioriteringer og politiske profil debattert, etter at regjeringen har fremført trontalen.

Olje- og energiminister Terje Aasland.

Sterke reaksjoner

– Vi er litt overrasket over at selskaper som er underlagt sikkerhetsloven ikke i større grad samhandler med myndighetene, har en felles forståelse for problemstillinger og tar disse avgjørelsene i enighet med dem ved at man presenterer det man har av planer og forsikrer seg om at myndighetene er godt nok orientert, sier Halleland.

– Jeg føler at det her er mangler, sier han.

Equinors kontrakter med det kinesiske statseide selskapet Cosl har skapt voldsomme reaksjoner blant opposisjonspolitikerne, som har stilt flere spørsmål knyttet til avtalene i Stortinget. Bakgrunnen for saken er at Equinor har inngått store kontrakter med Cosl for leie av flyterigger, to av dem alene og én sammen med oljeselskapet Vår Energi. I tillegg skal enda en kinesisk rigg være på vei til norsk sokkel, ifølge markedskilder. Flyterigger brukes blant annet til leting etter olje- og gass og klargjøring av produksjonsbrønner.

– Jeg hadde trodd at departementet i større grad hadde vist interesse for kontrakter av et slikt omfang som her, sier Halleland.

– Når de sier at det ikke har vært i kontakt med myndighetene, hadde jeg forventet at myndighetene tok kontakt for å finne ut av situasjonen og ha en mening om det strider med sikkerhetsloven, sier Halleland.

Han viser til at Norge tidligere har gitt russiske selskaper tilgang til infrastrukturen.

– Jeg trodde vi kunne spille på erfaringer fra tidligere. Det er tross alt en helt ny situasjon i dag. Jeg hadde forventet at konklusjonen myndighetene la til grunn var betydelig annerledes i dag enn for halvannet år siden. Samfunnet tenker på en helt annerledes måte om disse tingene i dag enn før. Vi må tenke på egenberedskapen på en an annen måte og ikke lenger ta lett på slike saker, sier Halleland.

Han kan få støtte fra politikere i andre partier under trontaledebatten.

Reaksjoner fra politikere

Høyres Ine Eriksen Søreide har uttalt at hun ikke er fornøyd med svarene hun har fått om riggkontraktene og har allerede krevd flere detaljer om behandlingen av saken i Olje- og energidepartementet, samt hvilke vurderinger som er gjort i etterretnings- og sikkerhetstjenestene. Søreide har dermed stilt nye spørsmål til Olje- og energidepartementet og statsråd Terje Aasland.

Høyres Ine Eriksen Søreide.

Spørsmålene kommer etter at næringsminister Jan Christian Vestre allerede har svart på spørsmål fra Eriksen Søreide, Christian Tybring-Gjedde (Frp), Rasmus Hansson (MDG) og Ola Elvestuen (V). Samtlige har avkrevd svar på hvilke sikkerhetskritiske vurderinger som var gjort av myndighetene rundt kontraktene og hvilken kontakt det har vært i forkant av avtalene.

Kritiske sikkerhetseksperter

Fra før har medlem av Forsvarskommisjonen og Kina-ekspert, professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier, slaktet avtalene. Han har kritisert Equinors valg som i strid med både sikkerhetsvurderingene og anbefalingene til norske hemmelige tjenester og med Natos og EUs strategier om å gjøre seg mindre avhengige av Kina – spesielt innen områder som kritisk infrastruktur. Nato-sjefen Jens Stoltenbergs militære rådgiver, brigader Gjermund Eide har på generell basis advart mot risikoen knyttet til avtaler som gjør Norge avhengig av Kina etter at DN først skrev om saken i slutten av september.

