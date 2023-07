Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det må komme noe for å få kapitalstrukturen i «synk».

Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen er klar i sin tale: På ett eller annet tidspunkt må Equinor ta i bruk enda sterkere midler enn i dag for å gjøre noe med den uvanlig store pengesekken oljeselskapet sitter på etter helt ekstraordinære resultater det siste drøye året.

Selv etter at resultatet ble mer enn halvert i andre kvartal sammenlignet med samme periode året før, skattebetalinger på over 100 milliarder kroner og stø kurs med rekordstore utbytter, er fasiten ved slutten av juni fortsatt en balanse med omtrent 430 milliarder kroner i kontanter og andre likvide midler.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen.

– Akkurat nå er 14 prosent av markedsverdien til Equinor kontanter. Det er for mye. Equinor trenger ikke netto cash, men netto gjeld, sier Sveen-Nilsen.

Utbytter i verktøykassen

Selskapet selv har også vært tydelig på at det ikke er optimalt med så mye penger på bok, som ideelt sett burde kaste bedre av seg andre steder.

– Det er en veldig spesiell situasjon, vedgår finansdirektør Torgrim Reitan når DN møter ham etter selskapets pressekonferanse onsdag morgen.

Konsernsjef Anders Opedal (til venstre) og finansdirektør Torgrim Reitan legger frem tall for Equinor på kontoret på Fornebu.

Han gjentar formuleringen fra forrige kvartal, da kontanter og finansielle investeringer utgjorde godt over 500 milliarder kroner, om at selskapet skal bruke utbytter og tilbakekjøp av aksjer (en annen måte å øke aksjonærverdiene på) som et «verktøy» for å komme til en mer optimal kapitalstruktur. Det innebærer å gradvis komme tilbake til selskapets mål om en netto gjeldsgrad på mellom 15 og 30 prosent. Men her er det et stykke å gå: Den er fortsatt på minus 35 prosent.

Dermed er det duket for fortsatt historisk høye utbetalinger til aksjonærene i tiden fremover. Årets 17 milliarder dollar til eierne, inkludert den største, den norske stat, som allerede utgjør rett under en femtedel av selskapets markedsverdi, vil ikke være enden på visen:

– Denne situasjonen er såpass spesiell at det vil ta lengre tid enn det for å normalisere seg, sier Reitan.

Ifølge Sveen-Nilsen må det utbytter og tilbakekjøp på 100 kroner per aksje – altså nesten en tredjedel av selskapets markedsverdi – til for å komme tilbake til Equinors langsiktige mål for gjeldsgrad.

Equinor, resultat per 2. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 52096 72852 -28,5% Driftsresultat (ebit) 19569 36125 -45,8% Resultat før skatt 21081 36979 -43%

167 mrd. til staten

Men å øke utbetalingene før strategioppdateringen neste februar – eller til og med trå til med en gigantisk engangsutbetaling slik flere analytikere har ymtet frempå om – er ikke aktuelt, sier sjefen selv, Anders Opedal. Hverken han eller Reitan vil røpe hvilke alternativer som diskuteres i ledelsen.

– Vi vil komme tilbake til fremtidig kapitaldistribusjon på kapitalmarkedsdagen i februar 2024, sier konsernsjefen.

– Det er aldri et problem å ha penger på bok. Det er et volatilt marked, sier han, og minner om at 2020 var Equinors verste år finansielt sett, og 2022 det beste.

– Det svinger så fort at det å være solide, tenke langsiktig og ikke kortsiktig, det er viktig. Husk at alle våre investeringer er langsiktige, det er lange baner, mens det er stor volatilitet innimellom.

Anders Opedal.

Han påpeker også under pressekonferansen at det er betydelige kapitalstrømmer som allerede går til både eiere og skattemyndigheter. Den norske stat er begge deler, og i andre kvartal fikk den hele 167 milliarder kroner i form av skatt, utbytte og aksjetilbakekjøp. Og selskapet venter å betale godt over ti milliarder dollar i skatt i andre halvår.

Såkalt kapitaldisiplin har vært et av Opedals mantraer siden han tok over som konsernsjef for Eldar Sætre i november 2020.

Selv med et klart mandat til å sette fart på overgangen mot å bli et bredere energiselskap, og med høyere ambisjoner på utslipp og fornybarproduksjon enn forgjengeren, har ikke Opedal benyttet den historisk store pengebingen til noen investerings- eller oppkjøpsfest innenfor fornybar. Sterk inflasjon og konkurranse om prosjekter har ført til store utfordringer med lønnsomheten innenfor fornybar, spesielt havvind, der Equinor mener å ha et fortrinn.

Lavere gasspriser

I en rapport som ifølge analytikerne ellers inneholdt få nyheter, noterte Equinor et justert driftsresultat på 7,54 milliarder dollar i andre kvartal, som tilsvarer omtrent 76 milliarder norske kroner etter dagens kurs. På forhånd ventet analytikerne et resultat på 7,6 milliarder dollar. Resultatet innebærer en betydelig nedgang fra samme kvartal i fjor, da selskapet dro inn nesten 18 milliarder dollar.

Krigen i Ukraina har dannet det triste bakteppet for de ekstraordinære resultatene de siste kvartalene, med et bortfall av russiske gassleveranser til Europa som konsekvens, og konflikten pågår fortsatt. Men prisen for gass på kontinentet, som løp helt løpsk i fjor sommer, har siden falt kraftig. I juni falt den til det laveste nivået på to år, altså lenge før Russland angrep Ukraina, og også før energikrisen i Europa bygget seg opp for alvor høsten 2021.

Equinors gasseksport fra Norge var også lavere i andre kvartal enn i samme periode året før, da selskapene på norsk sokkel la alle kluter til for å maksimere leveransene til Europa. Nedgangen skyldes både vedlikehold på felt, som i noen tilfeller har vart lenger enn planlagt, og muligheten Equinor har til å holde igjen produksjon i perioder med lavere etterspørsel.

Equinor hadde en produksjon på 1,994 millioner fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, en marginal økning år for år, der gassproduksjonen imidlertid falt 11 prosent (og 14 prosent i Norge). Høyere produksjon på oljefeltet Johan Sverdrup ble motvirket av vedlikehold, nedstengning av gassanlegget på Melkøya, og stans på Nyhamna-terminalen, der Gassco og Shell har ansvaret.

Equinor opprettholder målet om å øke produksjonen med tre prosent i år, men Opedal legger til at det vil bli noe mer utfordrende å nå etter nedstengningene i andre kvartal.

