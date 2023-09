Artikkelen fortsetter under annonsen

Fjoråret ble et rekordår på norsk sokkel: Aldri er det blitt levert så mange nye utbyggingsplaner til myndighetene, som til sammen representerer så store investeringer. Godt over et tyvetall prosjekter tilsvarende nesten 300 milliarder kroner fikk olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på sitt bord.

Årsaken var at fristen for å nyte godt av den gunstige oljeskattepakken gikk ut ved slutten av året. Det ga et sterkt incentiv til oljeselskapene til å lete dypt i skuffene.

Dermed er det ganske skrint i de skuffene nå. Men fredag leverer Equinor en ny plan for utbygging og drift (pud) til Aasland for gassfeltet Eirin i Nordsjøen. Prosjektet til omtrent fire milliarder kroner er den første pud'en som leveres til norske myndigheter i år, og blir en av svært få i 2023, kanskje til og med den eneste.

Man må tilbake til oljepriskrisen i 2015–16 for å finne lignende tall for norsk sokkel. Men i motsetning til den gangen er ikke oljeselskapene i full gang med å strupe investeringene, tvert imot. Planene som ble levert inn i fjor gir en oppgang i investeringene i to-tre år fremover.

Forlenger Gina Krog

Eirin-feltet ble funnet så tidlig som på 70-tallet. Det ligger nordvest for Gina Krog-feltet, som også opereres av Equinor.

— Det er imponerende å se hvordan selskapene har klart å finne gode løsninger for et funn som Eirin. Innfasing av Eirin er en viktig brikke for å forlenge levetiden på eksisterende infrastruktur og levere mer gass til Europa, sier Aasland i en pressemelding.

Krog-feltet var et av feltene der Equinor tok drastiske grep for å øke gassproduksjonen og -eksporten til Europa som sårt trengte leveranser i et marked som strammet seg til fra høsten 2021, og bare ble stremmere etter at russiske volumer falt bort i fjor. I stedet for å reinjisere gassen i reservoaret for å støtte oljeproduksjonen, er den blitt eksportert, og det har fortsatt siden.

På Krog-plattformen vil det nå være ledig gasskapasitet fra 2025, og produksjonen på Eirin er planlagt fra slutten av det året. Ressursene på feltet er om lag 28 millioner fat hvis man regner det om til oljeekvivalenter, og det aller meste er gass. Feltet skal bygges ut med en ny innretning på havbunnen.

Equinor eier 78 prosent av feltet, og Kufpec 22 prosent.