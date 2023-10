Artikkelen fortsetter under annonsen

Ryktene har versert en stund, og onsdag kom nyheten om at oljegiganten ExxonMobil kjøper Pioneer Natural Resources for 59,5 milliarder dollar. Det tilsvarer svimlende 645 milliarder kroner, og er det suverent største oppkjøpet i verden i år.

Det er også den største transaksjonen Exxon har gjennomført siden fusjonen med Mobil i 1999, som la grunnlaget for selskapet som i lang tid har holdt tronen som det aller mest verdifulle blant verdens «supermajors,» altså de største privateide oljeselskapene i verden, der også Chevron, Shell, BP og TotalEnergies inngår.

Oppkjøpet befester Exxons posisjon som den aller største aktøren innenfor Permian-bassenget i Texas og New Mexico, som er det største skiferfeltet i USA. Pioneer og grunnlegger Scott Sheffield, som har sittet som toppsjef i mer enn 20 år før han tidligere i 2023 annonserte planer om å trekke seg tilbake, er regnet som en av de viktigste aktørene i «skifer-revolusjonen» som på 2000-tallet endret det globale oljemarkedet på grunnleggende vis. Takket være nye teknikker som hydraulisk oppsprekking av reservoar-bergartene økte olje- og gassproduksjonen i USA dramatisk, og gjorde landet til en nettoeksportør av olje.

Scott Sheffield. (Foto: Orjan F. Ellingvag) Mer...

Skiferproduksjonen til USA er også karakterisert av at den skrus opp og ned i takt med kortsiktige råvarepriser i mye større grad enn annen produksjon. Slik sett kan denne transaksjonen, på toppen av lignende oppkjøp av typisk mindre – og delvis bitte små – aktører i skifer, bidra til å stabilisere det globale oljemarkedet, påpeker Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen.

– Mindre volatilt

– Det har vært en trend at de store amerikanske selskapene kjøper lokale aktører og industrialiserer skiferproduksjonen, sier han.

– Når en større andel av skifer havner på deres hender, bør vi forvente at det blir mindre topper og bunner i syklusene. Det kan bli mindre volatilt, og investeringene vil være noe jevnere.

Teodor Sveen-Nilsen. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Exxon dobler nå sin produksjon i Permian og vel så det, fra omtrent 600.000 fat per dag til over 1,3 millioner. Selskapet øker sin samlede, daglige produksjon av olje og gass til 4,5 millioner fat – godt over det dobbelt av Norges ledende produsent Equinor.

Oppgjøret kommer i form av Exxon-aksjer, og utgjør en premie på 18 prosent i forhold til aksjekursen til Pioneer da ryktene begynte å spre seg 5. oktober, skriver Bloomberg. Nyhetsbyrået understreker også at avtalen må godkjennes av amerikanske konkurransemyndigheter, og minner om at president Joe Biden under ekstremåret 2022 så på Exxons superprofitt med en viss skepsis, da han uttalte at selskapet «tjener mer penger enn gud.»

Transaksjonen befester også på mange måter Exxons målrettede satsing på de tradisjonelle råvarene olje og gass, som de siste årene har skilt de amerikanske supermajorene fra de europeiske. Sistnevnte har i mye større grad satt seg ambisjoner om utslippskutt og ikke minst sterk vekst innenfor fornybar energi.

Lenge var dette noe som veide negativt i verdisetting av Exxon og Chevron i forhold til de europeiske konkurrentene, og spesielt under pandemien fikk aksjene seg en real trøkk i den innledende fasen med nedstengning av deler av verdensøkonomien. Med energikrisen i 2022 og større oppmerksomhet rundt energisikkerhet, samt Exxons satsing på store, nye offshore-oljefelt utenfor Guyana, har kursene gått motsatt vei.

– De holder seg til det de har sagt, de skal drive med olje og gass, sier Sveen-Nilsen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.