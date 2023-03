Artikkelen fortsetter under annonsen

Den store rapportkrigen om klimautslippene fra norsk olje og gass er i gang igjen.

Etter en lignende debatt i 2021, er det seneste innslaget en regjeringsbestilt utredning fra Rystad Energy som konkluderer med at økt produksjon fra norsk sokkel, spesielt av gass, kan redusere globale klimautslipp. Før konsulentfirmaet engang hadde fått holde en presentasjon om den forrige måned, varslet flere miljøorganisasjoner en motrapport.

Nå får Rystad full støtte av Wood Mackenzie, den britiske giganten innenfor analyse og konsulentvirksomhet på energifeltet – en slags storebror for den norske utfordreren som ble etablert av Jarand Rystad.

Analysetoppen Andrew Latham sier til DN at han er enig med Rystad både når det gjelder at økt produksjon fra norsk sokkel gir lavere utslipp globalt, og omvendt, at redusert norsk produksjon gir økte utslipp.

Det siste var konklusjonen i en Rystad-rapport for Norsk olje og gass (nå Offshore Norge) som skapte rabalder under valgkampen i 2021. Den sto i skarp kontrast til en tidligere og mye sitert SSB-rapport, som argumenterer for at redusert produksjon fra Norge fører til lavere forbruk, og dermed lavere utslipp.

– Fordi norske leveranser er renere enn det globale gjennomsnittet, følger det at jo mer norsk olje og gass du har, jo bedre. Den hverken øker eller reduserer etterspørselen, etterspørselen er det den er, sier Latham.

Ikke nok «bra» olje

Woodmac, som selskapet kalles, kom nylig ut med en egen rapport der hovedpoenget er at det finnes altfor lite olje- og gassressurser tilgjengelig i verden som kan defineres som «fordelaktige» («advantaged» på engelsk), altså både rimelige å produsere og med et relativt lavt karbonavtrykk i produksjonsfasen.

Rapporten er klar på at det er funnet mer enn nok olje og gass totalt sett til å møte det Woodmac mener er den sannsynlige etterspørselen frem mot 2050 – faktisk dobbelt så mye. Men dersom man ser på fordelaktige ressurser, med en balansepris på under 30 dollar per fat og utslipp i produksjonsfasen på under 20 kilo CO2 per fat, er plutselig bare halvparten av etterspørselen dekket. Selv i et scenario der verden når målene i Parisavtalen, er det ikke nok av disse ressursene, påpeker Woodmac.

Her kommer norsk olje og gass – i alle fall noe av den – inn.

– Nye utbygginger i Norge ligger spektakulært lavt når det gjelder utslipp fra drift. Det finnes prosjekter i Norge som er «fordelaktige» fra ethvert ståsted. På andre er kostnadssiden av ligningen mindre god. Men generelt sett er store prosjekter i Norge ganske gode, sier Latham

Andrew Latham i Wood Mackenzie vil ha mer norsk olje og gass. (Foto: Wood Mackenzie) Mer...

Ett eksempel er oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, som takket være kraft fra land har utslipp på under en kilo CO2 per fat. Balanseprisen, oljeprisen som trengs for å gå i null gitt et visst avkastningskrav, er under 15 dollar per fat. For utslipp ligger gjennomsnittet på sokkelen på halvparten av de 20 kiloene Woodmac opererer med, mens balanseprisen på nye prosjekter gjerne er noe høyere enn de 30 dollarene.

– Positiv til norsk leting

Selv om Latham advarer mot å tro at all olje og gass på norsk sokkel møter kriteriene, er han tydelig på at leting forblir viktig, og at det bør letes i Norge. I 2022 ble det for første gang siden Woodmac startet tellingen i 1960 boret under 500 letebrønner på verdensbasis.

– Jeg veldig positiv til norsk leting, fordi den norske industrien har en god historie med å bygge ut olje og gass med lave utslipp, sier han.

– Mange klimaforkjempere mener leting vil forlenge oljealderen?

– Det er egentlig ganske vanskelig å anføre at hvis noen gjør et nytt funn i Norge, så forlenger det hydrokarbonalderen, sier Latham, og viser til at det allerede finnes dobbelt så mye olje og gass i verden enn det som trengs.

– Det dette funnet kan gjøre, hvis det er et kvalitetsfunn, er å fortrenge olje og gass av lavere kvalitet andre steder. Dette er virkelig det jeg ser på som hensikten med leting.

Latham mener også at krigen i Ukraina og energikrisen i fjor forsterker behovet for å diversifisere energileveransene, og få det fra så mange steder som mulig som har lav risikoprofil.

Naturvernforbundet: – Useriøst

Bakgrunnen for at Olje- og energidepartementet bestilte den siste Rystad-utredningen, er at myndighetene etter høyesterettsdommen i det såkalte klimasøksmålet skal synliggjøre utslipp knyttet til nye utbygginger på norsk sokkel. Naturvernforbundet er en av organisasjonene som reagerte sterkt da den ble lagt frem i februar, og kalte konklusjonen «fullstendig absurd.»

Leder Truls Gulowsen, som var en av frontfigurene i klimasøksmålet som Greenpeace-sjef i Norge, mener den største svakheten i Lathams analyse er at produksjonskutt ikke har noen effekt på etterspørselen.

– Det ser ut som han opererer med en såkalt elastisitet på null, altså at den norske produksjonen ikke har noe å si for hva verdensmarkedet etterspør av olje og gass. Og det er egentlig helt useriøst, sier Gulowsen.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen (nummer to fra venstre) mener påstanden om at mer norsk olje og gass kan ha en positiv effekt på utslipp globalt, ikke henger på greip. Bildet er fra 2017, da han som leder i Greenpeace Norge var med på den historiske klimarettssaken, her i første omgang som gikk i Oslo tingrett. (Foto: Heiko Junge/NTB) Mer...

Her er vi tilbake til et av de største stridstemaene mellom Rystad og SSB-forskerne fra 2021. Rystad mente den gangen at forskerne undervurderte hvor sterkt andre produsenter ville kompensert for norske kutt.

Gulowsen mener også at Woodmacs analyse halter når den legger en dobbel begrensning på hva som er «fordelaktige» ressurser, altså både lønnsomhet og utslipp. Dersom man bare ser på lave utslipp, vil det være større ressurser å ta av for å dekke etterspørselen frem til 2050.

Latham erkjenner dette, og har ikke tall som bare ser på utslipp. Men:

– Det vil nær sagt alltid være gunstig å maksimere norsk produksjon fra felt med utslipp som er så lave, sier han om prosjekter som er elektrifisert som Sverdrup, sier Latham.

Gulowsen mener uansett det vil være vanskelig å få enighet internasjonalt om at det kun er felt med lave utslipp som skal bygges ut.

– Det er mer realistisk å se for seg at de som produserer den billigste oljen er de som vil få produsere sist. Og i dette perspektivet er det svært få felt på norsk sokkel som vil kunne produsere under 30 dollar, sier han.

Motrapporten Naturvernforbundet og andre har bestilt av Vista Analyse blir lagt frem 16. mars.