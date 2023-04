Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen har bestemt at staten skal overta eierskapet i de viktigste delene av det norske gasstransportsystemet når konsesjonene utløper. Det skriver Olje- og energidepartementet i en melding fredag.

En av de private eierne i Norges gassrørsystem, Silex Gas Norway, legger ikke skjul på at avgjørelsen kom noe uventet.

– Vi har hele tiden visst at staten har hjemfallsrett på store deler av systemet, men dette kom tidligere enn forventet, sier daglig leder Kurt Georgsen til DN.

Store deler av Gassled-systemet, som omfatter det meste av det enorme rørnettverket som knytter norsk sokkel til Europa og Storbritannia, samt landanleggene på Kårstø og Kollsnes, drives med tillatelser som utløper i 2028. Staten skal altså etter dette benytte seg av retten til å ta over eierskapet. Det vil også skje senere på andre deler av eksportsystemet som har lengre konsesjoner.

Reflektere kostnader

Regjeringen viser til at petroleumspolitikkens hovedmål er å legge til rette for lønnsom produksjon. Derfor er det et viktig prinsipp at grunnrenten ikke tjenes inn i transporten, og at tariffene som betales for gasseksport skal «reflektere den samfunnsøkonomiske kostnaden ved transport og behandling av gass i systemet».

I klartekst synes dette å bety at tariffene produsentene betaler for å sende gassen gjennom rørene, skal gjøres så billige som mulig, slik at de kun dekker kostnadene.

Selv om regjeringen ikke skriver noe om det i fredagens melding, er det også åpenbart at den strategiske betydningen av gassproduksjonen og -eksporten kanskje aldri har vært større enn nå, etter at Norge ble Europas største leverandør da russiske volumer falt bort i fjor.

«Olje- og energidepartementet har i dag sendt brev til relevante rettighetshavere hvor det signaliseres at staten tar sikte på å benytte seg av hjemfallsretten ved utløpet av konsesjonstid og ønsker et helstatlig eierskap for de sentrale delene av det norske gasstransportsystemet,» heter det i meldingen.

Staten er allerede i dag stor eier i Gassled, der helstatlige Petoro har nesten 47 prosent. I tillegg sitter delstatlige Equinor på fem prosent. Det er også staten som setter tariffene for transport av gass gjennom rørene og til mottaksterminalene på kontinentet og i Storbritannia.

De private eierne i Gassled er Capeomega med 26 prosent, Hav Energy med 16 prosent og Silex med seks prosent.

Gassled Gassled ble etablert for 20 år siden og samlet de fleste transportsystemene for gass på norsk sokkel. Systemet består av rørledninger og landanleggene på Kårstø og Kollsnes. Dette er eierne i Gassled: Petoro: 46,7 prosent

Capeomega: 26,3 prosent

Hav Energy: 15,6 prosent

Silex Gas Norway: 6,4 prosent

Equinor: fem prosent

– Norsk petroleumspolitikk har historisk bestått av å ha en kombinasjon av langsiktige investorer og stat. Nå brytes denne praksisen for gassinfrastrukturen. Men beslutningen er tatt, så får vi bidra på en konstruktiv måte til at overdragelsen kan skje på en god og ryddig måte, sier Georgsen i Silex.

Capeomega-sjef Evy Glørstad sier i en kort epost at selskapet «vil jobbe konstruktivt med den norske stat og alle andre relevante interessenter for å finne en løsning fremover.»

– Gitt pågående diskusjoner kan vi ikke kommentere ytterligere på dette tidspunktet, avslutter hun.

Mange av de samme aktørene er også eiere i andre gassrør og -anlegg. Det gjelder for eksempel røret Polarled og landanlegget Nyhamna, som begge har konsesjon til 2041. Det finnes også flere titall andre, men departementet har foreløpig ikke svart DN på nøyaktig hvilke som omfattes av nasjonaliseringsplanene.

Equinor, som både er produsent og infrastruktureier, legger til grunn at det gjelder «gasseksportsystemet også utover Gassled,» sier talsperson Magnus Frantzen Eidsvold. Men han presiserer at Equinor tolker det slik at det ikke gjelder Melkøya-anlegget, som fryser ned gass til flytende form (lng) for eksport på skip.

– Vårt utgangspunkt er som regjeringens: sikker, pålitelig og kostnadseffektiv eksport av gass til Europa i et langsiktig perspektiv. Det er ikke i transportsystemet de store overskuddene skal hentes, og vår oppfatning er at regjeringen ønsker å videreføre dette prinsippet. Det er bra at myndighetene signaliserer i god tid hva de har til hensikt å gjøre når konsesjonene utløper, sier han.

Tariffkutt ga stor rettssak

Private aktører har fått merke statens makt i transportsystemet de siste årene. En gruppe utenlandske investorer, som inkluderte store internasjonale pensjonsfond og Abu Dhabis statlige investeringsfond, la flerfoldige milliarder på bordet for å kjøpe seg inn i Gassled-systemet i årene 2010–12. Så, i 2013, kom den daværende rødgrønne regjeringen med et sjokk-kutt av tariffene, som førte til at disse aktørene fikk sine avkastningsutsikter drastisk redusert. Begrunnelsen var også da at den store profitten i næringen ikke skulle ligge i transport, og at det var viktig å stimulere til mer produksjon og leting.

Det førte til en av norgeshistoriens mest kostbare rettssaker da investorene gikk til søksmål mot staten. Men staten vant i alle runder, helt til Høyesterett.

Flere av investorene kastet kortene, men noen er fortsatt igjen, som Silex, som er heleid av tyske Allianz. Det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet Hitecvision var en av storkjøperne, og eier fortsatt Hav Energy. Det var også Hitec som startet Capeomega, men Partners Groups infrastruktur-virksomhet kjøpte det i 2019 for 1,2 milliarder euro.

Departementet åpner fredag for at overtagelse kan kreve betaling, og sier det da skal baseres på fremtidige forventede nettoinntekter.

– Vår forventning er at den kompensasjonen som skal betales må reflektere de forventede kontantstrømmene. Det får bli en prosess fremover om hva det skal representere, sier Georgsen i Silex.

Vil ha Barents-rør

Det er fortsatt statlige Gassco som skal være operatør for systemet.

Nettopp Gassco kom nylig med en klar anbefaling om at det burde investeres i et nytt gassrør som knytter Barentshavet og områdets antatt enorme gassressurser til resten av eksportsystemet. Den har fått støtte fra regjeringen.

Departementet presiserer fredag at «eventuelle investeringer i ny gassinfrastruktur på kontinentalsokkelen skal fortsatt drives frem av de kommersielle aktørene og deres behov for gasstransport.»