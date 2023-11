Artikkelen fortsetter under annonsen

Saudi Aramco betalte 29,4 milliarder dollar i utbytte til aksjonærene i tredje kvartal, ble det klart da oljegiganten la frem tall for tredje kvartal tirsdag morgen norsk tid.

Det skjer til tross for at nettoinntektene falt 23 prosent til 32,6 milliarder dollar, gjennom en periode der selskapet produserte mindre olje og prisene har ligget på et lavere nivå enn i fjor.

I rapporten skriver Saudi Aramco at utbyttet for tredje kvartal, som blir utbetalt i løpet av det inneværende fjerde kvartalet, blir opprettholdt på 29,4 milliarder dollar. Av dette er 19,5 milliarder dollar ordinært utbytte, mens 9,9 milliarder dollar er en såkalt prestasjonsbasert utbetaling basert på resultatene for hele 2022 og de første ni månedene av 2023.

– De robuste finansene gjør at Aramco har anledning til å generere konsistent verdi for våre aksjonærer, skriver konsernsjef Amin Nasser.

Equinor fikk til sammenligning et nettoresultat på 2,73 milliarder dollar i tredje kvartal.

Nesten alt til staten

Av de 29,4 milliarder dollarene går nesten alt til den saudiarabiske stat, som eier rett over 90 prosent av oljegiganten. Det statlige investeringsfondet PIF har også en mindre eierandel, sammen med en rekke internasjonale fond.

Utbyttet fra Saudi Aramco er en sentral del av inntektene til Saudi Arabia, som er i ferd med å bli bare viktigere og viktigere for kronprins Mohammed bin Salman. Regimet i landet har de siste årene gått «all-in» i forsøket på å diversifisere økonomien for å bli mindre avhengig av oljepenger, med store prosjekter som trenger finansiering.

Mye har blitt spyttet inn i sport og underholdning, der kanskje det mest synlige er blant PIFs oppkjøp av Newcastle og en rekke saudiarabiske klubber. Verdensstjerner er også blitt hentet inn for elleville summer i et forsøk på å gjøre landet til en fotballnasjon. Landet er nå eneste søker til å arrangere fotball-VM for herrer i 2034.

Det er også blitt satt av et milliardbeløp til utbygging av Neom på Rødehavskysten, en futuristisk by som Saudi Arabia ser for seg at skal bli et sentrum for «high tech».

Saudi Arabias statsfinanser er imidlertid fortsatt svært avhengig av Aramcos oljeinntekter. I tredje kvartal rapporterte landet om et budsjettunderskudd på 9,5 milliarder dollar. Til tross for at utgiftene falt åtte prosent falt imidlertid inntektene nesten 18 prosent, takket være lavere inntekter fra både olje og andre virksomheter. Grunnen til det er et pågående produksjonskutt som Saudi Arabia, og dermed Saudi Aramco, har holdt gående i flere måneder i et forsøk på å presse opp oljeprisen.

Bloomberg-økonomer har anslått en oljepris på minst 91 dollar fatet for at landet skal kunne gå i null i andre halvår 2023.

Produksjonsfall

Saudi Aramco er ikke bare verdens største oljeselskap, men også verdens tredje største selskap målt etter markedsverdi. Med sine 2164 milliarder dollar er det slått av kun Apple og Microsoft, som innehar første- og andreplassen.

I likhet med de andre oljegigantene tjente Saudi Aramco aldeles fett da råvareprisene holdt seg på høye nivåer gjennom fjoråret, slik at lavere priser i år har kommet tydelig til syne i selskapenes rapporter.

Gjennom 2023 har oljeprisen svingt fra alt mellom lavt på 70-tallet til 94 dollar per fat på det meste i midten av september.

Saudi Aramco produserte 12,8 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, ned fra 13,5 millioner fat i andre kvartal. De samlede inntektene var på 130 milliarder dollar, ned om lag 33 milliarder fra samme kvartal i fjor.

For å sette Aramco-tallene i kontekst lå Equinors produksjon på rett over to millioner fat per dag i tredje kvartal. Den norske oljegiganten fikk samlede inntekter på 25,92 milliarder dollar.

