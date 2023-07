Artikkelen fortsetter under annonsen

Det viser tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten. Dette er en halvering sammenlignet med terminskatten for 2022 som endte på 884 milliarder kroner.

− Årets terminskatt ligger fortsatt på et historisk svært høyt nivå, og reduksjonen fra i fjor skyldes i hovedsak nedgang i olje- og gassprisene. Til tross for usikkerhet knyttet til utviklingen i råvaremarkedene og kronekursen, forventer selskapene relativt høye priser og en svak krone i 2023. Begge deler påvirker inntektene, ettersom petroleumsprodukter fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding fredag.

Ned fra rekordår

Fjorårets terminskatt på 884 milliarder kroner var det høyeste noensinne, og nesten tre ganger så høyt som i 2021 med 295 milliarder kroner, ifølge Skatteetaten.

Årsaken til den høye skatten i 2022 var i hovedsak svært høye gasspriser og en svak kronekurs.

Skatteinntektene fra oljeselskapene går inn i Statens pensjonsfond utland.

Kan forandres

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel, betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales i seks terminer – tre i siste halvdel av inntektsåret og tre i første halvår etter inntektsåret.

Det foretas en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Det er også mulig for selskapene å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved andre og femte termin. Endelig innbetaling kan derfor bli høyere eller lavere enn det som nå er fastsatt.