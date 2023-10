Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

I statsbudsjettet legger regjeringen frem oppdaterte investeringsanslag for alle prosjektene som er i gang på norsk sokkel. I fredagens budsjettdokumenter kommer det frem at kostnadsøkningen det siste året er på 15 milliarder kroner.

Tallene er basert på oljeselskapenes egen innrapportering til myndighetene, og flere av dem har også lagt frem noen av de viktigste elementene offentlig i forkant av statsbudsjettet. Det er tilfellet for Equinor og Vår Energis største prosjekter i Norge, Johan Castberg-feltet i Barentshavet og Balder Future i Nordsjøen.

Fra før var det kjent at Castberg hadde gått på nok en sprekk på 13 milliarder kroner. Den utgjør altså det aller meste av kostnadsøkningen på hele sokkelen det siste året.

Det totale anslaget for prosjektet har gått fra 57 milliarder 2023-kroner da utbyggingsplanen ble levert i 2017, til 80 milliarder nå. Prosjektet har blant annet vært rammet av sveisefeil på verftet i Singapore, foruten pandemi-relaterte problemer og generelt økt arbeidsomfang. Men oppstarten er fastholdt til slutten av 2024.

For Vår Energis Balder-prosjekt er økningen på omtrent fire milliarder, meldte selskapet forrige måned, og pekte blant annet på et strammere leverandørmarked.

Inflasjon i bransjen har vært en tiltagende bekymring slik som i mange andre deler av økonomien etter pandemien.

Selskapet som er operatør for det meste av utbyggingsaktiviteten som nå er i gang på norsk sokkel, Aker BP, har gjennom året uttalt at anslagene det har gitt allerede inneholdt antagelser for inflasjon som har vist seg å stemme godt. Statsbudsjettet bekrefter det bildet.

Det store antallet prosjekter som nå er til utbygging skyldes blant annet de sjenerøse oljeskattepakken som ble vedtatt under pandemien for å stimulere til investeringer og støtte leverandørindustrien. Fristen for å sikre at planene faller under de midlertidige reglene gikk ut ved slutten av 2022.

