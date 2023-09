Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg følte at jeg hadde noe ugjort her i Norge.

Det er bare to uker siden Nick Walker noe overraskende ble annonsert som ny toppsjef i oljeselskapet Vår Energi, og noen dager siden han inntok sitt nye kontor på hovedkvarteret i Sandnes utenfor Stavanger. I sitt første intervju sier briten at han er klar til å fortsette der han slapp på norsk sokkel da han i fjor gikk av som sjef for Lundin Energy, som ble kjøpt opp av rivalen Aker BP.

Den gangen brukte Lundin argumentet om lavere utslipp i produksjonsfasen for norsk olje enn verdensgjennomsnittet for alt det var verdt, og mer til. Ved å plante trær for å kompensere for allerede små utslippene grunnet elektrifiserte plattformer, fikk selskapet sertifisert oljelastene fra Johan Sverdrup-feltet som karbonnøytrale.

– Kan øke aksjekursen

Om det grepet passer i Vår, gjenstår å se, men Walker er klar på at klimaprofilen blir en stor del av salgs-pitchen til internasjonale investorer – og at det er potensial for at det kan løfte aksjeprisen fremover.

– Selskapet er nok underpriset, sier han.

– Vår scorer høyt på ESG (miljø-, sosiale og selskapssytringsforhold, red.anm.) og vi må fortsette å gjøre disse tingene enda mer attraktive for investorene. Klarer vi det, kan det øke aksjekursen.

Vår har på lik linje med norsk oljesektor et mål om å redusere utslippene fra driften med 50 prosent innen 2030.

– Jeg har lyst til å se om vi kan gjøre det raskere, sier Walker.

Han ser en «lang fremtid» for oljeselskaper selv i en verden som skal bevege seg mot klimanøytralitet, men at utslipp fra virksomheten vil være med på å kåre vinnerne både i offentlighetens og kapitalmarkedets øyne.

– Jeg syns norske myndigheter har gjort en fantastisk jobb med norsk sokkel, med å posisjonere seg som en lavkostnads- og pålitelig energileverandør til Europa, med lavt karbonavtrykk. Det er store muligheter til å fortsette med det.

Kan lete mer

Det er bare fire dager siden Walker begynte i jobben, og han er naturlig nok sparsommelig med detaljer om eventuelle endringer. Målet om å øke produksjonen med mer enn 50 prosent til over 350.000 fat per dag innen slutten av 2030 står fast. Han ser potensial for å øke letevirksomheten, som har en ramme på 10–12 brønner i året, men sier de vurderingene ikke er ferdige. Vår meldte nylig at selskapet har sikret seg en rigg for to år for å satse mer på leting i Barentshavet.

Walker har tatt over jobben til Torger Rød, som etter to år som sjef fortsetter som driftsdirektør.

– Grunnen til at styret har gjort denne endringen er å sette mer hestekrefter inn i virksomheten og få til den veksten. Torger har gjort en kjempejobb og skal fortsette som driftsdirektør. Det er et fantastisk team her, sier Walker.

Taus om penger

Da selskapet kunngjorde sjefsbyttet, ble det ikke gitt noen detaljer om Walkers lønn. De kommer ikke med det første.

– Det er et spørsmål som det blir riktigere å stille til styret, sier Walker, og viser til at konkrete tall uansett blir tilgjengelige i årsrapporten. Men han legger til:

– La meg være tydelig: Grunnen til at jeg kom hit, var for å bli med på noe stort, bidra til å skape verdi, og det har karrieren min alltid handlet om. Det jeg får betalt er et mindre hensyn for meg.

DN skrev for to uker siden at Walker tjente over 30 millioner i sitt eneste hele år som Lundin-sjef i 2021, en kompensasjon som riktignok ble dopet av realiseringen av et aksjeprogram. Men den store utbetalingen kom trolig i fjor, da han fikk sin del av en transaksjonsbonus på over 250 millioner kroner da Lundin ble slukt av Aker BP. DN har imidlertid ikke funnet noen spor av den i noen av Lundin eller etterfølgeren Orrön Energys rapporter.

Her er Walker enda kortere:

– For meg er dette historie, og egentlig ikke relevant for denne samtalen. For å være ærlig er det ikke noe jeg burde svare på.

Walker har hittil vært bosatt i Sveits, og flytter altså nå motsatt vei som enkelte profilerte, formuende nordmenn. Men den norsk skattedebatten har ikke Walker fulgt med på, sier han.

