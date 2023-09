Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har blåst rundt oljeselskapet Waldorf Production, som ble startet av norske investorer, inkludert Paal Hveem og Jon Skabo, og har kjøpt seg inn i felt på britisk sokkel. DN skrev forrige måned at medgründer og toppsjef Erik Brodahl kreves for nær 50 millioner kroner, og at kravet ikke er gjort opp, til tross for et stort utbytte fra Waldorf til eierne i fjor. Brodahl sier han ikke personlig eier aksjer i selskapet, noe kreditorene ikke er enig i.

Det har også vært oppmerksomhet rundt selskapets regnskaper, som viste store underskudd for et av datterselskapene i fjor, der det så sent som i februar ble anslått et overskudd.

Nå bekrefter årsrapporten for det viktigste selskapet i gruppen, Waldorf Production Limited (WPL), denne tendensen: Fjoråret endte med et tap på 135 millioner dollar, eller 1,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

I midten av februar i år var Waldorf på jakt etter et nytt obligasjonslån, og presenterte selskapet for potensielle investorer. I presentasjonsmaterialet datert 14 februar – samme dag som investorene forpliktet seg til å kjøpe obligasjoner for 150 millioner dollar – kommer det frem et anslag på WPLs resultater frem til november 2022: Et overskudd på hele 252 millioner dollar.

Underskuddet, som i stedet ble fasiten, skyldes blant annet en ekstraordinær oljeskatt som ble vedtatt i Storbritannia. Waldorf har tidligere forklart for DN at effekten ikke fult ut kunne beregnes før en ekstern rapport om selskapets reserver forelå etter at obligasjonslånet ble utstedt. Andre avvik skyldes en høyere fremtidig betaling for felt-oppkjøp på grunn av høyere forventninger til produksjon og oljepris, men selskapet understreker at dette også har en tilsvarende positiv effekt for selskapet, som ikke bokføres.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Måtte trekke utbytte

Det som ikke har vært kjent hittil, er at selskapet, rett etter at det hadde sikret det nye lånet tidligere i år, betalte et nytt utbytte på 15 millioner dollar, altså nesten 160 millioner kroner etter nåværende kurs – og at det i ettertid er blitt nødt til å trekke det tilbake.

Underskuddet i det reviderte regnskapet har nemlig ført til at selskapet ved årsslutt nå har bokført en negativ egenkapital på 63 millioner dollar, ned fra en positiv posisjon på 142 millioner dollar et år tidligere.

«Ettersom påfølgende hendelser har ført til at selskapet er kommet i en posisjon med negativ egenkapital, har styremedlemmene besluttet å trekke tilbake utbyttet,» heter det i årsrapporten som ble publisert natt til fredag.

Av de 15 millionene er fem betalt tilbake, og ti millioner gjort om til et lån, presiseres det.

Utbyttet ble betalt til gruppens eierselskap, Waldorf Energy Partners. I samme presentasjon fra februar oppgis Hveem som største eier gjennom sitt selskap Greenwich Land Securities. De andre dominerende aksjonærene er Skabo og Brodahl – men sistnevnte uttalte altså i august til DN at det er nærstående som eier aksjer, ikke han personlig. Andre investorer er Christer Tunold, Henrik Nørstrud, Peder Rye Lier og Einar Greve.

Konsernbidrag

I en epost til DN understreker finansdirektør Aaditya Chintalapati at utbyttet var et såkalt konsernbidrag, som aldri var ment å bli sendt videre til eierne av toppselskapet. Tilretteleggerne for obligasjonen som ble solgt i februar ble informert om planene, og tallene som ble presentert var justert for beløpet. Beslutningen om å avvikle utbyttet ble tatt under revisjonsprosessen, sier Chintalapati.

Summen som blir stående som et lån er tilgjengelig for å støtte datterselskapene, mens tilbakebetalingen av de fem millionene ble gjort for å etterkomme vilkårene i obligasjonslånet, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I praksis er de fem millionene å regne som en uventet bonus for obligasjonsinvestorene, siden de ikke var inkludert i de opprinnelige eiendelene, sier han.

Finansdirektøren understreker for øvrig at selskapet fortsatt har utsatte skattefordeler på omtrent 730 millioner dollar som ikke er bokført i balansen til selskapet.

I årsrapporten kommer det ellers frem at Brodahl i fjor fikk 726.000 dollar i godtgjørelse, formelt som styremedlem i WPL. Med gjennomsnittlig valutakurs for året tilsvarer det syv millioner kroner. I 2021 var det beløpet over tre ganger så stort: 2,4 millioner dollar.

Waldorf betalte i oktober 2022 sitt første utbytte til eierne, på 76 millioner dollar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.