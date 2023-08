Artikkelen fortsetter under annonsen

Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest har lenge vært et stridstema i regjeringen. Senterpartiets landsmøte stemte mot elektrifisering tidligere i år, mens Arbeiderpartiet er for. DN erfarer at regjeringen går inn for elektrifisering.

Dagbladet omtalte saken først.

Elektrifisering av olje- og gassanlegg er helt nødvendig hvis Norge og oljeindustrien skal nå utslippsmålene for 2030. I Melkøyas tilfelle kan elektrifiseringen kutte 850.000 tonn CO2 per år. Det tilsvarer rundt to prosent av Norges samlede klimagassutslipp.

DN erfarer at det likevel kan ta lang tid før gassturbinene skrus av på Melkøya. Et vesentlig vilkår for enigheten mellom Ap og Sp er at anlegget skal kjøre på gass helt frem til ny kraft er på plass. Den eksisterende kraftkapasiteten på fastlandet skal ikke tappes som følge av elektrifiseringen. Det blir opp til aktørene selv å få opp ny kraftproduksjon.

Kraftkrevende

I dag drives anlegget på gass. Elektrifisering vil kreve enorme mengder kraft. Anslagene for Melkøya er om lag tre terawattimer i året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er også årsaken til at Senterpartiet satte seg på bakbena tidligere i vår. Både Sp og andre kritikere av elektrifiseringen har vist til at det allerede er hardt konkurranse om kraften i regionen. Elektrifisering av Melkøya kan dermed gå i bena på andre potensielle industriprosjekter i regionen.

Under pådriv av opposisjonspartiene har Stortinget også bedt regjeringen vurdere om fangst av utslippene fra gassforbruket, og lagring av CO2 under havbunnen, kunne være et alternativ til å elektrifisere hele anlegget med kraft fra land. Det er ikke offentliggjort noen konkrete konklusjoner fra dette arbeidet, som skulle utføres av Oljedirektoratet. Equinor selv har sagt at dette alternativet er mye dyrere.

Ifølge Equinors egne planer for prosjektet, vil elektrifiseringen kreve bygging av en 420 kilovolts kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest.

Totalt er oppgradering og elektrifisering av Melkøya, eller Hammerfest LNG som anlegget kalles, ventet å koste 13 milliarder kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.