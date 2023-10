Artikkelen fortsetter under annonsen

– En sentral planke i norsk klimapolitikk er deltagelse i EUs grønne giv. Når de oppgradere ambisjonene og utvider kvotesystemet i bredden, er det riktig og viktig at Norge deltar. Det gir norsk næringsliv like spilleregler som ellers i Europa, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til DN.

I forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2024, legger regjeringen med Eide i spissen frem en lovproposisjon som knytter Norge enda tettere til EUs klimapolitikk.

Regjeringen vil at Norge skal delta i EUs forsterkede kvotedirektivet. Eller enklere sagt: et nytt system for handel med utslippskvoter. Det betyr blant annet at norsk skipsfart kan være en del av EUs kvotesystem og at anlegg uten utslipp an få tildelt gratiskvoter.

– Kvotemarkedet blir strengere og bredere, og da er det viktig at også Norge deltar. Det aller viktigste er at det betyr at skipsfarten også innlemmes i det samme kvotepliktige systemet, sier Eide til DN.

Hvis Stortinget vedtar lovproposisjonen før jul, betyr det et norsk skipsfart kan ta del i kvotesystemet allerede fra 1. januar 2024. Regjeringen vil også at Norge skal delta i EUs sosiale fond.

Men dette er bare deler av EUs store lovgivningspakke, Klar for 55. Det regjeringen fortsatt ikke svarer ut er hvorvidt også Norge skal innføre EUs klimatoll, CBAM – og hva Norge gjør med EUs nye regelverk på skog, LULUCF.

Eide sier regjeringen måtte legge frem denne delen i dag, fordi det er tett knyttet opp til regjeringens grønne bok som er regjeringens klimaregnskap.

– Vi kunne ikke lagt frem den, uten å forklare dette, sier Eide.

Delta i klimafondet

Forslaget fra regjeringen om å ta del i det forsterkede kvotesystemet er første skritt mot å innføre EUs nye kvotesystem for utslipp i veitrafikk, bygninger og deler av industrien som ikke er omfattet av dagens kvotesystem. Dette har fått en klassisk EU-forkortelse og kalles ETS2, og skal innføres fra 2027.

Hvordan Norge skal forholde seg til dette, må man komme tilbake til sier Eide.

Men kvotene fra det nye systemet skal auksjoneres til inntekt for EUs sosiale klimafond. Her ønsker regjeringen at Norge også delta i dette.

– Dette er et fond som skal gå til land, regioner og næringer som strever med det grønne skiftet. Vi har sagt ja til å være med å finansiere dette.

Norge skal bidra med 0,9 prosent av kvotene, noe som vil tilsvare 5,5 milliarder i perioden 2026 til 2032. Barth Eide understreker imidlertid at dette ikke er penger som skal tas fra andre budsjettposter.

– Dette er ikke penger vi har i dag, dette er penger som kommer med det utvidede kvotesystemet. Man avstår fra noen kvoter som blir solgt til fondet.

– Kan norske regioner og bedrifter søke på disse pengene eller er går det til å finansiere klimatiltak i andre deler av Europa?

– Hvordan vi selv deltar i fondet må vi komme tilbake til. Men vi ønsker å være solidariske, sier Eide og legger til:

– Dette er viktig i vårt forhold til EU: Det ville vært rart å delta i et system der et solidaritetsfond er integrert i pakken, men så droppe å bidra med vår andel av fondet.

Klimatoll kommer

Som DN har omtalt i en rekke artikler har vært sterke drakrampen mellom Ap og Sp, men også mellom de ulike departementene om EUs klimapolitikk.

To viktige deler av Klar for 55-pakken, EUs klimatoll, CBAM og EUs nye regelverk på skog, LULUCF, er ennå ikke landet.

Les også: Støre og Vedum sliter med disse problemsakene inn i ferien

CBAM skal gjelde fra 2026, og innebærer at når varer som jern, stål, aluminium, sement importeres fra land utenfor EU som har lavere avgifter på utslipp, vil varene få en ekstra avgift på vei inn i EU.

Men allerede fra 1. oktober i år, har EU rullet ut en overgangsordning.

Ifølge Eide vil det komme en snarlig avklaring på hvordan Norge stiller seg til klimatollen.

– Det skal vi komme tilbake til. Klimakvotedirektivet har en kobling til CBAM, og det vil komme en avklaring snart.

Den vanskeligste delen av EUs klimapolitikk har vært reglene for skog. Senterpartiets stortingsgruppe har gått så langt at de har foreslått at Norge heller må melde seg ut av klimasamarbeid på skog enn å innføre det nye regelverket.

Ifølge Eide var det ikke det samme hastverket for å lande en enighet på dette.

– Det hastet mest med EUs kvotesystem. LO og næringslivet har sagt at det var det som hastet mest.

Fornøyde

Norges rederiforbund var fredag på plass i Vandrehallen på Stortinget. Administrerende direktør Harald Solberg er fornøyd med regjeringens forslag.

Harald Solberg, sjef i Norges Rederiforbund, er fornøyd med regjeringens forslag. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

- Det har vært viktig for oss å sørge for samtidig inntredelse. Hvis ikke måtte norske skip rapportert til EUs kvotesystem gjennom tredjeland. Derfor er dette et viktig grep.

Solberg er likevel spørrende til at regjeringen ikke sier noe om hvordan pengene som kommer nå følge av kvotene, skal brukes.

- Vi jobber videre for at midlene skal brukes til grønn maritim teknologiutvikling, sier Solberg.