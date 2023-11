Artikkelen fortsetter under annonsen

Konkurransetilsynet var svært positiv til Solberg-regjeringens initiativ i 2018 til en deregulering av drosjemarkedet.

– Dette vil legge til rette for at tilbudet av drosjetjenester kan tilpasses etterspørselen i større grad enn det som er tilfellet under dagens regulering, sa daværende konkurransedirektør Lars Sørgard og støttet blant annet opphevingen av behovsprøving og driveplikt, noe tilsynet mente utgjorde en vesentlig etableringshindring.

Konkurransetilsynet presiserte samtidig at det var avgjørende at ny teknologi med teknologinøytrale funksjonskrav som erstatning for dagens taksametre måtte være på plass før frislippet ble iverksatt 1. november 2020.

Men det skjedde ikke.

Viktig element

I en ny høringsrunde i 2021 om kontrollutrustning i drosjene, skrev tilsynet at et «rammeverk som åpner for alternativ til taksameter er et helt sentralt element for å kunne realisere målsettingene med reformen innført i 2020».

Tilsynet mente dette vil være «et viktig bidrag til en ryddig bransje der konkurransen skjer på like vilkår gjennom å hindre juks med innbetaling av skatter og avgifter eller med lønns- og arbeidsvilkår».

– Vi var med andre ord klare på at dereguleringen var viktig, men at også et annet viktig element måtte også på plass for å få drosjemarkedet til å fungere etter hensikten, sier Kjell Jostein Sunnevåg, direktør for eksterne relasjoner i Konkurransetilsynet.

Kjell Jostein Sunnevåg, direktør i Konkurransetilsynet.

Også Forbrukerrådet støttet dereguleringen, men erkjenner at markedet ikke fungerer etter hensikten.

– Innføring av digitale løsninger, med blant annet brukeranmeldelser knyttet til sjåfør og kjøretøy, sjåførinnlogging, deling av kjørerute i sanntid og digital betaling var en viktig del av reformen, og manglende implementering der er én forklaringsfaktor, sier rådets direktør, Inger Lise Blyverket.

– Svak gjennomføring av andre viktige forutsetninger er også viktig, som at forbruker har krav på forhåndspris og politiets oppfølging av krav til kjøreseddel. Mange erfarer at forhåndspris spesielt i spot- eller praiemarkedet er mer unntaket enn regelen, legger hun til.

«Føler meg usikker»

Transportpolitisk talsperson for Ap, Marte Mjøs Persen, tar et oppgjør med Solberg-regjeringens drosjereform.

– Endringene var stort sett basert på ideologiske synspunkter, mener Marte Mjøs Persen, Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson om drosjereformen.

– Drosjereformen har ikke gitt oss noe bedre tilbud, men har derimot skapt mange uheldige konsekvenser.

– Så slik det er i dag vil du ikke ha det?

– Nei, for da taper de seriøse etablerte drosjeaktørene, sier Persen.

Stortingsrepresentanten viser til flere saker i mediene – blant annet DNs sak om at Flytoget fikk krav på refusjon på hele 8600 kroner for en taxitur mellom Oslo sentrum til Gardermoen.

– Dette er ikke bra. Disse sakene viser tydelig det vi advarte den forrige regjeringen om ved gjennomføring av drosjereformen.

Etter frislippet i november 2020 har antall drosjeløyver i Norge økt fra rundt 7000 til cirka 18.000.

– En reform bør gjøre ting bedre, men Solberg-regjeringen hørte ikke på advarslene fra næringen. Det har skapt mange uheldige konsekvenser med overkapasitet i byene og for dårlig drosjetilbud i distriktene.

Persen viser til at regjeringen har satt i verk tiltak for å få opp seriøsiteten i næringen. Det er blant annet et krav om bankgaranti på 5000 euro for å ha drosjeløyve fra nyttår av, samt fagkompetansekrav, som gjør at de som søker om drosjeløyve etter 1. juni må avlegge eksamen hos Statens vegvesen.

– Som passasjer vil jeg at taxinæringen skal være hvit slik at skattene betales og at drosjesjåførene har ordnede arbeids- og lønnsvilkår. Dette er vi utålmodige på.

Selv en hun en flittig drosjebruker.

– Jeg har ikke førerkort og tar mye taxi. I Bergen, hvor jeg bor, velger jeg de seriøse aktørene. De er ofte billigst. Men når jeg reiser rundt i landet, føler jeg meg usikker som passasjer når jeg går inn i en drosje.

«Romantiserer fortiden»

Transportpolitisk talsperson for Høyre, Trond Helleland, mener drosjereformen har både positive og negative sider.

– Det er ingen tvil om at veldig mange har skaffet seg drosjeløyver etter frislippet. Det gjør at man kan ha for mange taxier. Da må man håpe på at de useriøse aktørene som krever 8600 kroner for å kjøre fra Oslo S til Gardermoen blir luket ut, sier Trond Helleland, transportpolitisk talsperson for Høyre.

– Det som åpenbart har bidratt positivt, er introduksjon av appbaserte løsninger fra selskaper som Uber, Bolt og Oslo Taxi med sin løsning TaxiFix. Man vet prisen på drosjeturen når man setter seg i bilen. En ren velsignelse.

– Det som er negativt, er at veldig mange selskaper som opererer åpenbart driver med plyndring av kundene med påslag man ikke har sett maken til. Jeg har selv opplevd å ta en taxitur i Oslo sentrum på noen få kilometer som kostet 400 kroner, sier Helleland.

Stortingsrepresentanten mener samtidig at drosjereformen er utsatt for overdreven kritikk.

– De rødgrønne prøver å fremstille at det er fullt kaos i drosjenæringen. Men det er kun 34 kommuner som har fri taxikonkurranse. Det er de mest folkerike kommunene som har innført reformen.

Helleland er enig med Konkurransetilsynet, som i forkant av drosjereform etterlyste et rammeverk med heldigitale løsninger som kunne sikre identifisering av sjåfør og full digital sporbarhet av alle økonomiske transaksjoner og drosjens bevegelser.

– Jeg er enig i det hvis man har systemer som fungerer mot skatteunndragelse og svindel mot offentlige myndigheter. Men man må ikke romantisere fortiden med at alt var bedre som det var i drosjenæringen. Mange husker sikkert de store skatte- og svindelsakene i næringen. De gamle drosjesystemene hindret ikke ulovlig adferd, sier Helleland.