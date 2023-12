Artikkelen fortsetter under annonsen

– Arbeidet med integrering av app-løsningen er i gang, og blir rullet ut fortløpende, sier styreleder Rune Lian i Oslo Taxi.

For tre år siden ble det frislipp av drosjeløyver og kravet om at drosjesjåførene måtte være tilknyttet en sentral ble opphevet.

Mange sjåfører benytter seg i dag av plattformselskaper som Uber, Bolt og Yango. Disse selskapene har tatt en stor del av drosjemarkedet i storbyene både i Norge og i andre land.

Nå inngår de ledende drosjesentralene i Norge, Sverige, Danmark og Finland et app-samarbeid. De tre nordiske drosjegigantene har til sammen to millioner kunder.

Det nye samarbeidet innebærer at brukere av den norske appen «Taxifix» kan benytte den samme appen i våre naboland. Samtidig kan Oslo Taxi og andre norske drosjesentraler få glede av nordiske gjester som kommer til Norge.

– Dette er en god avtale både for våre kunder, våre løyvehavere og våre samarbeidende sentraler, sier styreleder Rune Lian i Oslo Taxi. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Det kommer daglig flere tusen mennesker i 44 direktefly fra de nordiske hovedstedene til Gardermoen. I tillegg kommer reisende med tog og buss fra Stockholm og båt fra København, og de trenger også transport mens de er i Norge, sier Lian.

Han peker på at det også kommer mange reisende fra de nordiske hovedstedene til andre norske byer som Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bodø, som kan bestilles drosje med «Taxifix».

– Så nå kan man bruke «Taxifix-appen» over hele Norden – men utenom i Bergen?

– Dessverre ikke i Bergen, men hvis du drar til Nuuk på Grønland får du trolig bestilt drosje med «Taxifix».

Det er selskapene Taxi Stockholm, Taxa 4x35 i København, Taxi Helsingfors og Oslo Taxi som inngår app-samarbeid.

– Sammen har vi over 300 års erfaring med å skape trygge kundeopplevelser av høy kvalitet, sier Lian.

«Hyggelig med konkurranse»

App-samarbeidet kommer etter at de internasjonale plattformselskapene er blitt populære blant både drosjekunder og løyvehavere i Norden.

Bolts norgessjef Thomas Barbo. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Det er hyggelig med konkurranse, sier Thomas Barbo, norgessjef for Bolt om det nordiske drosje-samarbeidet.

Barbo har tidligere opplyst til DN at rundt 3000 drosjesjåfører i Norge benytter selskapets plattform.

– Bolt opererer i over 45 land og har globalt 150 millioner kunder.

– Kan Bolt tape markedsandeler i Norden med det nye nordiske drosje app-samarbeidet?

– Vet ikke. Dette kan bli gøy å se, sier Barbo.

Har en halv million brukere

Den norske drosjeappen «Taxifix» ble utviklet av Oslo Taxi og kom på markedet for rundt ti år siden, og har 500.000 brukere. Nesten 4000 norske drosjer fra Mandal i sør til Vadsø i nord er koblet på appen.

– Oslo Taxi har tilbudt kundene å bestille med Taxifix-appen fra 2012, før plattformselskapene kom til landet. Mange andre selskaper fra den seriøse, etablerte delen av bransjen har sluttet seg til oss, og vi blir stadig flere, slik at kunder nå kan bestille drosje med «Taxifix» over nesten hele Norge. Nå er det naturlig å gå et skritt videre med samarbeid med de største drosjesentralene i hovedstedene i Norden, sier styreleder i Oslo Taxi, Rune Lian.

Han mener kundene ønsker kvalitet og forutsigbarhet som de er vant med hjemmefra når de er på reise.

– Vi ønsker å hjelpe dem til enkelt å finne hva som tilsvarer «Oslo Taxi» i de andre byene. Det samme ønsker våre samarbeidspartnere, sier Lian.

