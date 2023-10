Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeid til alle har vært målet for arbeiderbevegelsen i hundre år. Men det var Per Borten fra Senterpartiet som kom med det politiske startskuddet for hvorfor det er mulig. Han vant valget i 1965 med løfte om å bekjempe inflasjonen, som da var omtrent på samme høye nivå som det er i dag.

De fleste forventet at han ville forlate Einar Gerhardsens økonomiske politikk, som gikk ut på å holde et høyt aktivitetsnivå i økonomien for derigjennom å oppnå full sysselsetting.