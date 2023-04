Steinar Juel Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

Frontfagsmodellen og pengepolitikken trenger hverandre Hvis Norges Bank ikke reagerer når inflasjonen går opp, selv om den er importert, er det fare for at tiltroen til bankens reaksjonsmønster svekkes. Da øker risikoen for at lønnsoppgjørene sklir ut.

2 min Publisert: 24.04.23 — 17.10 Oppdatert: en dag siden