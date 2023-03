Steinar Juel Samfunnsøkonom i Civita

Ingen skam å snu – heller ikke for Vedum Når skatten spiser opp bedriftseiernes avkastning og enda litt til, må eierne tære på bedriftene for å betale skatt – de må ta av såkornet. En Sp-statsråd skjønner at det er en dårlig strategi.

2 min Publisert: 13.03.23 — 17.58 Oppdatert: 2 dager siden