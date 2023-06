Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange økonomer elsker å hate subsidier. Støtte til produksjon forvrenger konkurranse og en ellers fornuftig allokering av ressursene, advarer de. Det er mye sant i det, og det finnes mange eksempler på tullete subsidier.

Vi kan le av stater som med den ene hånden støtter produksjon av sukker, og med den andre hånden bruker penger på å få folk til å spise mindre sukker.

Oversatt til et mer hjemlig eksempel: Det er rart å subsidiere produksjon av kjøtt samtidig som vi formaner folk om å spise mindre kjøtt.

Faglig motstand til tross: Vi holder oss med en hel del subsidier. Det er litt fordi de er populære blant velgere. Men det er også fordi de fleste politikere – og mange økonomer – vet at markedet ikke er perfekt, og at en del ting bare skjer om de betales over skatteseddelen.

Det er jo for eksempel sånn at av hensyn til selvforsyning og bevaring av kulturlandskap subsidierer vi landbruket med et titall milliarder i året. Fordi det er bra for hele samfunnet at folk sender barna sine i barnehage, subsidierer vi hver barnehageplass med mye mer enn det foreldrene betaler selv. For å drive frem elektrifisering av transportsektoren, har vi fritatt elbiler fra avgifter.

Denne uken lanserer vi Zerorapporten, der vi viser som skal til for å nå regjeringens klimamål. En god del av anbefalingene er de samme som de klimaministeren nylig mottok fra Miljødirektoratet. Det er selvsagt ikke tilfeldig. For vi vet jo hva som må gjøres.

Svært mye klimapolitikk trenger ikke subsidier. Vi kommer langt med strengere reguleringer, høyere avgifter og bedre infrastruktur. I tillegg må penger som allerede brukes, dytte flere i grønnere retning. Milliardene til landbruksoppgjøret, Nasjonal transportplan og CO 2 -kompensasjonsordningen er offentlige utgifter som i altfor liten grad bidrar til å kutte utslipp.

Skal vi komme i mål, må likevel staten ta noe av regningen for de største utslippskuttene. Det gjelder særlig innen industri og transport. Det europeiske kvotemarkedet og norsk CO 2 -avgift gjør utslippene dyrere. Men de neste årene vil de fortsatt ikke være dyre nok til at det er lønnsomt å kjøpe elektriske lastebiler og hydrogenskip, eller investere i store utslippskutt i industrien.

Ja, jeg vet det: Nå er alt dyrt og vanskelig. Da er det ikke rart at det stilles noen spørsmål ved nye subsidier til det grønne skiftet.

Til dem som er mest urolige, kunne jeg ha sagt at alternativet til å kutte utslipp er mye dyrere. Jeg kunne sagt at klimapolitikk er mye viktigere enn all annen politikk og burde få noen penger fra dyre veiprosjekter. Jeg kunne sagt at uansvarlig pengebruk skulle politikerne tenkt på da oljenæringen fikk skattelette i milliardklassen.

Men det er viktig å anerkjenne frykt. Og jeg kan forstå den. Tre innvendinger er relevante, men også mulige å imøtekomme:

Den ene er at subsidiekulturen vår har fått long covid.

Virksomheter skal i utgangspunktet klare seg uten subsidier, ellers bør kapital og arbeidskraft gå et annet sted. De skal ikke rope på statlig støtte fordi kostnadene øker eller markedet svikter. Men subsidier kan forsvares når det foreligger en åpenbar markedssvikt, for eksempel et samfunnsgode som har større verdi for fellesskapet enn for den enkelte bedrift.

Å kutte klimagassutslipp i tide til å oppfylle klimamål og internasjonale forpliktelser er nettopp en slik markedssvikt.

Den andre bekymringen er tilkarring, det vil si at tilgjengelige subsidier distraherer fra skikkelig arbeid. Det kan skje hvis bedrifter blir mer opptatt av å skaffe seg mest mulig offentlig støtte enn mest mulig fornøyde kunder.

Ja, det er alltid fare for at bedrifter med høy søknadskompetanse og store lobbybudsjetter får økonomiske fordeler. Det må vi i størst mulig grad unngå. Derfor må subsidier og støtte tildeles etter forutsigbare regler og åpen konkurranse.

Differansekontrakter, der staten lyser ut midler og bedriftene må konkurrere om å kutte utslipp på billigst mulig måte, er en slik konkurranse. Statlig risikokapital, der kompetente investorer av typen Nysnø kan gå inn på eiersiden i prosjekter som fortsatt ligger et stykke frem i det grønne skiftet, er en annen.

Den tredje bekymringen er at det rett og slett blir for dyrt. Men det blir det ikke. Samlet prislapp på alle virkemidlene vi trenger, er 4,2 milliarder i 2024 og til sammen 65 milliarder før 2030. Mye penger?

Jo da, men lite sammenlignet med utgifter til oljebransjens skattelette og store infrastrukturprosjekter. Men det er klart: Det er vanskeligere å vedta nye subsidier enn å holde fast på gamle. Her passer det jo også å legge til at fra i dag og til 2030 vil staten hente inn godt over 170 milliarder kroner i CO 2 -avgift.

Vi kan godt slutte med tullete subsidier. Men det ville være helt tullete å droppe dem vi faktisk trenger.

