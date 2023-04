Artikkelen fortsetter under annonsen

I neste uke legges de økonomiske statistikkene for første kvartal frem for Kina. I fjor fikk verdens nest største økonomi en økonomisk vekst på tre prosent – den nest laveste siden 1970-tallet.

Målet er nesten det dobbelte for i år. Hittil ligger aktiviteten betydelig bak hva som vil være nødvendig. Konsensus for første kvartal ligger på en vekst i bruttonasjonalproduktet på under to prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor og en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med fjerde kvartal.

Tirsdag morgen kom inflasjonstallene for mars. Disse viser en konsumprisvekst på 0,7 prosent – lavere enn ventet. Produsentprisene falt med 2,5 prosent – mer enn i mars, da nedgangen var på 1,4 prosent. Det er svak etterspørsel etter kinesisk eksport fra de største markedene. Dette presser prisene lavere.

Velprøvd strategi

For å innfri vekstmålene tyr kinesiske myndigheter til en velprøvd strategi: investeringer i infrastruktur.

– Investeringer i infrastruktur og produksjon er fortsatt svært viktig for økonomien all den tid husholdninger er forsiktige på grunn av jobb- og inntektsutsikter. I alle fall i første halvdel av året vil det være en sterk vekst i investeringer. Myndighetene håper at dette vil stå for en økonomisk oppgang og at de på et tidspunkt kan overlate stafettpinnen til privat næringsliv og forbruk. Jeg tror det er planen, sier sjeføkonom for Kina hos Standard Bank Group, Jeremy Stevens, til Bloomberg.

Ifølge nyhetsbyrået har rundt to tredjedeler av Kinas provinser lagt frem investeringsplaner for store prosjekter i år innen samferdselsinfrastruktur, energiproduksjon og nye industriområder i år. Totalt er de planlagte investeringene på 12.200 milliarder yuan (18.650 milliarder kroner).

Dette er 17 prosent høyere enn i fjor. Henan-provinsen planlegger å øke investeringene med nesten 50 prosent – til over 2500 milliarder kroner. Det meste vil gå til å modernisere industrien, blant annet til «avansert produksjon».

Kinesisk råvarebonanza

Selv om investeringsveksten blir på kun 10 prosent, vil dette føre til en kraftig økning etter råvarer. Energikonsulentselskapet Wood Mackenzie tror den kinesiske oljeetterspørselen vil øke med 1,4 millioner fat per dag i år og at etterspørselen etter kull vil nå nye rekorder i 2023.

– Selv med gjenåpningen av den kinesiske økonomien vil ikke råvareprisene gå tilbake til de ekstreme toppene fra 2022, skriver analytikerne hos Wood Mackenzie, men med alle forbehold:

– Energi- og råvaremarkedene er finbalanserte og råvareprisene kan allikevel overraske til oppsiden i år, ifølge Wood Mackenzie-rapporten, som er gjengitt av oilprice.com.

Ifølge en rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) og Energy Monitor (GEM) ble det godkjent bygging av nye kullkraftverk med en samlet kapasitet på 106 gigawatt i Kina i 2022. Dette er mer enn en firedobling sammenlignet med i 2021. Byggingen er i gang.

Bankenes risikoeksponering

Kinesiske sentralmyndigheter har holdt igjen med finansiering til provinser. De har fått en kvote på 3800 milliarder yuan til å utstede spesialobligasjoner for å finansiere infrastrukturprosjekter i år. Dette er mindre enn i 2022.

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener at Kinas totale statsgjeld vil øke med rundt 12 prosentpoeng i 2023 – til 123 prosent av bruttonasjonalprodukt. Den private selskapsgjelden vil øke til 117 prosent, tilsvarende fire prosentpoeng.

Den australske finansinstitusjonen ANZ spør om kinesiske banker er trygge.

– Bankkollapsene i USA og Sveits har fått oss til å gjennomgå risikovurderingen vår på kinesiske banker, skriver ANZ-teamet ledet av seniorstrateg for Kina, Zhaopeng Xing.

Den største risikoen er eksponeringen mot eiendomssektoren og såkalte LGFV-selskaper (Local Government Financing Vehicles). Disse fungerer som et mellomledd mellom lokale myndigheter og finansmarkedet for å finansiere offentlige investeringer med lån fra investorer og banker.

