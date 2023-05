Artikkelen fortsetter under annonsen

Canton Fair i Guangzhou har siden 1957 vært et svært viktig møtested mellom kinesiske selskaper og kunder fra hele verden. Nesten tre millioner mennesker, deriblant en halv million fra utlandet, var innom messeområdet fra dørene åpnet i midten av april til de stengte i helgen.

Alvorlig og komplisert situasjon

Utstillerne er misfornøyde med vårens handelsmesse, som stengte portene i helgen. I årene før pandemien ble det inngått avtaler på 30 milliarder dollar hver gang handelsmessen ble avholdt. Det var store forventninger før årets messe da Kina hadde fjernet alle pandemirestriksjoner.

– Ingen legger inn bestillinger. De bare sjekker prisene. Jeg håper den globale økonomien blir bedre snart, forhåpentlig senere i år. Ikke noe annet kan forbedre denne situasjonen, sier Abby Lin, som representerer et selskap som leverer blant annet baderomsutstyr, til Bloomberg.

Det er enorme dimensjoner over messen. Det ble vist frem 800.000 nye produkter. Disse vil finne veien til kunder over hele verden. Totalt ble det inngått eksportavtaler på 21,7 milliarder dollar mellom selgere og kjøpere ved messen, ifølge arrangørene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I de tre årene før pandemien lå transaksjonene jevnt på 30 milliarder dollar. Toppen ble nådd i 2008 med transaksjoner verdt 38 milliarder dollar.

Visehandelsminister Wang Shouwen advarte utstillere om at de burde skru ned forventningene noen hakk. Den kinesiske eksporten økte for første gang på seks måneder i mars. Dette skyldtes i hovedsak eksport av elektriske biler og økt handel med Russland.

– Den internasjonale handelssituasjonen er alvorlig og komplisert i år, sa Wang, ifølge Reuters.

Flytter ordrer til andre land

Selv om kontakt og handel skjer mer via internett er denne typen handelsmesser fortsatt svært viktige for innkjøpsselskaper for å fange opp trender tidlig.

Den fastkjørte geopolitiske konflikten mellom USA og Kina gjør at selskaper er avventende og mange ser mot konkurrerende land som Vietnam og Mexico fremfor Kina.

– Omtrent 85 prosent av bestillingene kom fra amerikanske kunder. Nå har noen valgt å legge inn ordrer i Vietnam, Indonesia, Thailand og Mexico. De er bekymret for at den globale forsyningskjeden vil påvirkes av endringer i internasjonale relasjoner, sier Li Mingyang, som er daglig leder for Letu Electrical Appliance, til Yicai.com.

Andre peker på overfylte lagre. Så sent som i fjor var det lang ventetid og høye priser for å få sende containere fra Kina til vestlige markeder.

– Etterspørselen etter hagenisser var høy under pandemien da folk var hjemme og holdt på i hagen. Lagrene er overfylte og vi venter salgsnedgang, sier Rebecca Qiu hos Quanzhou Qingyi til Bloomberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina skuffer

Resultatsesonger i USA og Europa nærmer seg slutten. Internasjonale storselskaper har vært opptatt av å vise at de har en klar strategi for bruk av kunstig intelligens (KI) og håndtering av Kina.

– Den overordnede forventningen var at det kinesiske markedet skulle komme tilbake etter gjenåpningen. Vi har ikke sett disse tegnene, sa konsernsjef Christiano Renno Amon hos databrikkeselskapet Qualcomm under resultatpresentasjonen i forrige uke, ifølge Financial Times.

Les også: Asias økonomier rammes av endringer i verdenshandelen og geopolitisk usikkerhet

Kosmetikkgiganten Estée Lauder stupte med 18 prosent ved New York børsen forrige onsdag, den største nedgangen i selskapets historie, etter at selskapet advarte om en betydelig svakere utvikling i de asiatiske markedene, og spesielt Kina, enn ventet.

– Kina vil ikke bidra slik vi hadde ønsket det i år, sa konsernsjef Christopher Nassetta hos hotellkjeden Hilton.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.