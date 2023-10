Artikkelen fortsetter under annonsen

Asia-markedene var nervøse før Kina publiserte tredjekvartalsstatistikker og ferske detaljhandels- og industritall for september måned på slaget klokken ni lokal tid i Beijing. Det har vært en bedrøvelig sommer og høst for den kinesiske økonomien, som skulle stå for mye av veksten i verdensøkonomien i år.

Utsiktene fremover er svært usikre.

Bedring i august

2023 var ment å være året hvor Kina skulle reise seg etter pandemien og to år med krise i eiendomssektoren. Myndighetene fjernet alle restriksjoner like før nyttår og åpnet grensene, som et av de siste landene. Det er betydelig pessimisme hos kinesiske forbrukere og i næringslivet.

Status for tredje kvartal viser en økonomisk vekst for verdens nest største økonomi på 4,9 prosent, og en vekst på 1,3 prosent, sammenlignet med foregående kvartal. Dette var svakt bedre enn konsensus på 4,6 prosent.

I andre kvartal fikk Kina, som er verdens nest største økonomi, en vekst i bruttonasjonalproduktet på 6,3 prosent. Tredje kvartal i fjor var svakt, og endte opp med en vekst på 3,9 prosent under nedstengningene.

Kinesiske forbrukere redder veksten. Detaljhandelen vokste med 5,5 prosent i september – mot 4,6 prosent i august.

– Vi må være klar over at den globale situasjonen blir mer kompleks og alvorlig. Den innenlandske etterspørselen er utilstrekkelig. Grunnlaget for et økonomisk oppsving trenger å konsolideres, sier National Bureau of Statistics i en uttalelse.

Industriproduksjonen endte opp med en vekst på 4,5 prosent – det samme som i august, da den var på 4,5 prosent. Dette er bedre enn ved inngangen til tredje kvartal, da pilene pekte nedover.

– Det ble observert en liten bedring i de økonomiske statistikkene i august, skriver analysesjef Robert Carnell hos ING i et notat fra Singapore.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsledigheten var stabil i september på 5,2 prosent. Det er betydelig skepsis til ledighetstallene etter at Kina sluttet med å publisere statistikker basert på aldersgrupper. Ledigheten hos kinesere under 25 år var på over 20 prosent i vår – før det ble bestemt å «kvalitetssikre dataene».

Venter på tiltak

Da de økonomiske makrotallene ble fremlagt i juli, kom det signaler fra kommunistledelsen om at det ville komme støttetiltak og lettelser, blant annet for eiendomssektoren. Disse tiltakene har knapt vært synlige.

Sentralbanken har foretatt ørsmå rentekutt og de statskontrollerte bankene har kuttet innskuddsrentene i håp om at dette kan føre til ny interesse for å kjøpe eiendom eller bruke penger ved kjøpesentre og restauranter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den kinesiske ledelsen må bruke mye mer penger for å styrke privat næringsliv og husholdninger for å oppmuntre dem til å bruke penger og få fart på økonomien igjen. Det må iverksettes reformer for å styrke etterspørselen uten å lene seg på eiendomssektoren. Det holder ikke å prate. Det må politiske tiltak og handlinger til, sier seniorforsker Bert Hofman ved Asia Society Policy Institute til New York Times.

Eiendomssektoren ligger nede, og det kan bli verre for Kinas to dominerende eiendomsutviklere de siste 15–20 årene. China Evergrande og Country Garden har misligholdt flere obligasjonslån, og det kan gå mot tvangssalg av aktiva allerede i høst.

Den japanske finansinstitusjonen Nomura mener det vil koste mellom 600 og 900 milliarder kroner å ferdigstille boliger som de skadeskutte eiendomsutviklerne har igangsatt.

Underleverandører, blant annet håndverkere, har over 4000 milliarder kroner utestående, ifølge Gavekal Research. New York Times skriver at dette er et konservativt anslag, og at beløpene sannsynligvis er større.

Sprekker i økonomien

Kinesiske myndigheter har lagt et vekstmål på «rundt fem prosent» for 2023. Sentralkomiteen i kommunistpartiet møtes til årets viktigste økonomiske toppmøte i oktober for å legge kursen.

– En moderat vekst på fem prosent vil ikke være nok, etter min mening, til å dekke over sprekkene i økonomien. Dersom verden går i feil retning vil det bli veldig vanskelig for Kina å unngå at disse sprekkene blir dypere, sier sjeføkonom for Asia hos Natixis, Alicia García-Herrero, til Financial Times.

Det advares om at myndighetene sender investeringer i en bestemt retning for at vekstmålet skal innfris. Det er for tiden høye investeringer i elbilproduksjon og produksjonsutstyr. Tidligere var det eiendomssektoren som ledet an.

– Det som kanskje skjer, er at det flyttes fra en form for uproduktive investeringer – eiendom – til en annen type uproduktive investeringer. Den eneste grunnen til å utvide produksjonen er hvis det er en økning i etterspørselen. Det har vi ikke sett til nå, sier seniorforsker Michael Pettis ved tenketanken Carnegie Endowment for International Peace, til Financial Times.

Oxford Economics tar pulsen på stemningen i næringslivet med månedsrapporten «Global Business Sentiment Index». Denne viser en forverring for oktober. De spurte mener også at sannsynligheten for en global resesjon i 2024 har økt, sammenlignet med for en måned siden.

– Geopolitiske spenninger identifiseres av bedrifter som den største risikoen for verdensøkonomien. Det handler om mer enn Gaza-konflikten. En av tre ser på utviklingen i Midtøsten som en svært betydelig risiko for den globale økonomien på kort sikt. Bekymringene for forholdet mellom Kina og Taiwan er enda mer utbredt, sier Jamie Thompson, som er ansvarlig for undersøkelsen, i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.