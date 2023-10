Artikkelen fortsetter under annonsen

Klokken 02.00 natt til søndag begynte trykket i rørledningen plutselig å falle, og rørledningen er nå ute av funksjon, ifølge SVT. Det er konstatert at det var et brudd på gassrørledningen som forårsaket lekkasjen.

– Det er trolig at skaden på både gassrørledningen og kommunikasjonskabelen er et resultat av utenforstående aktivitet, sier Finlands president Sauli Niinistö i en uttalelse tirsdag.

På en pressekonferanse senere tirsdag ettermiddag sier Finlands statsminister Petteri Orpo at gasslekkasjen trolig skyldes en ekstern handling. Etterforskningen er i en tidlig fase.

Orpo sier landet følger situasjonen tett og at han har diskutert lekkasjen med Estlands statsminister Kaja Kallas.

Både det finske sikkerhetspolitiet og forsvaret i landet er koblet inn i saken.

– Vi merket at trykket falt plutselig natt til søndag i rørledningen mellom Finland og Estland og ganske raskt klarte vi å minimere gasslekkasjen. Men vi kan nå konstatere at det er brudd på ledningen, sier Janne Grönlund, leder for den finske gassoperatøren Gasgrid, til SVT.

Gasgrid vil ikke opplyse om hva de mistenker er årsaken til bruddet, men det er klart at det blir sett på som en sikkerhetshendelse. Det finske sikkerhetspolitiet, Skyddspolisen, sier til SVT at de er involvert i saken og samarbeider med Gasgrid og andre myndigheter.

I løpet av dagen ble finske fartøy observert i nærheten av rørledningen, inkludert minst et militært patruljefartøy, skriver SVT. Finske medier har også meldt at sjøforsvaret deltok i etterforskningen.

Brudd på kommunikasjonskabel

Finske og estiske medier melder at det også har skjedd et brudd på en kommunikasjonskabel, i tillegg til selve gasslekkasjen. Det er Finlands statsminister Petteri Orpo som oppgis som kilde for informasjonen, både i den finske storavisen Helsingin Sanomat og den estiske avisen Postiimes. Mens gassrørledningslekkasjen som er lokalisert befinner seg i Finlands økonomiske sone, skal kommunikasjonskabelen ikke ha røket på samme sted, skriver Postiimes.

– Finske myndigheter har satt i gang en etterforskning. Vi har også mottatt informasjon om et brudd på en datakabel. Mest sannsynlig befinner denne skaden seg i den estiske økonomiske sonen, uttaler Orpo til avisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Skadene på gassinfrastrukturen under vann er blitt tatt på alvor, og årsakene er blitt undersøkt siden søndag. Skadene på både gassrøret og kommunikasjonskabelen skyldes trolig en ytre påvirkning. Årsaken til skaden er ennå ikke klarlagt. Undersøkelsene fortsetter i samarbeid mellom Finland og Estland, har Finlands president Sauli Niinistö uttalt tirsdag.

– Vi har vært i løpende kontakt med våre allierte og partnere. Jeg hadde en samtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i dag. Nato er klar til å bistå i etterforskningen», sier Niinistö til Postiimes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stoltenberg: Vil dele informasjon

Gassrørledningen Balticconnector går fra Ingå i Finland til Paldiski i Estland. Den har vært i drift siden begynnelsen av 2020.

Hendelsen skjedde et drøyt år etter de tre lekkasjene på Nord Stream-rørledningene i oktober i fjor.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Nato er klar til å dele informasjon om skadene på den undersjøiske infrastrukturen mellom Estland og Finland. Han sier også at Nato er klar til å støtte allierte som er berørt.

Gassprisen stiger

Gassprisen, målt ved spotprisen notert i Nederland (TTF), stiger rundt 14 prosent og ligger tirsdag ettermiddag på 48,85 euro per megawattime. Det er det høyeste nivået siden midten av juni.

Bloomberg melder imidlertid at et israelsk gassfelt er blitt stengt ned som følge av krigen mellom Israel og Hamas, noe som også kan ha bidratt til oppgangen i gassprisene.

Se denne videoen om gasslekkasjen i Østersjøen i fjor høst:

Se videoen: Her er gasslekkasjen i Østersjøen Det danske forsvaret har sluppet denne videoen fra Østersjøen. 01:09 Publisert: 27.09.22 — 03:26

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.