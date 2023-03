Artikkelen fortsetter under annonsen

Den populære videoappen Tiktok, som er eid av det kinesiske selskapet Bytedance, kan bli forbudt i USA om kort tid. På torsdag la Stortinget lagt ned forbud på å installere appen på enheter som har tilgang til interne it-systemer. Mange andre land har tilsvarende restriksjoner.

– Vi stoler ikke på at Tiktok noen gang vil omfavne amerikanske verdier – frihet menneskerettigheter og innovasjon. Tiktok har gjentatte ganger valgt mer kontroll, mer overvåkning og mer manipulasjon. Plattformen din bør forbys, sa den republikanske representanten Cathy McMorris Rodgers, som leder energi- og næringslivskomiteen i kongressen under høringen.

Klarte å forene politikere

Det var en tydelig nervøs toppsjef som inntok vitnestolen i den amerikanske kongressen på torsdag.

– Du har klart å forene republikanere og demokrater, om kun for en dag, fordi vi faktisk har alvorlige bekymringer rundt Tiktok, sa kongressrepresentant August Pfluger under den nesten fem timer lange høringen.

Tiktok Tiktok er en videodelings-app som er blitt populær over hele verden, spesielt blant unge brukere.

Appen er eid av det kinesiske selskapet ByteDance, som ble etablert i 2012 av Zhang Yiming.

Appen var blant de første som tok i bruk kunstig intelligens og avanserte algoritmer i betydelig omfang.

Appen er lastet ned over 2,5 milliarder ganger.

Tiktok har vært kontroversiell på grunn av bekymringer om personvern og sikkerhet. Flere land har vurdert å forby appen på grunn av frykt for at kinesiske myndigheter har tilgang til brukerdata.

Tiktok har svart på bekymringene ved å lagre lokal brukerdata i datasentre i blant annet USA, Irland og Singapore.

Bytedance er ikke børsnotert. Selskapet har en antatt verdi på mellom 200 og 300 milliarder dollar

Tiktoks konsernsjef Shou Zi Chew forsikret komiteen om at videoappen, som er et datterselskap av kinesiske Bytedance, vil forbli fri enhver form for manipulasjon eller påvirkning fra myndigheter i noe land.

– Det kinesiske kommunistpartiet tror de har det siste ordet over selskapet ditt. Jeg har null tillit til påstanden din om at Bytedance og Tiktok ikke står i takknemlighetsgjeld til kommunistpartiet, sa Rodgers.

Dette avviste Shou, og pekte også på et prosjekt hvor alle amerikanske brukerdata skal overføres til dataservere i USA og overvåkes av det amerikanske databaseselskapet Oracle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror at kinesiske kommunistmyndigheter fortsatt vil ha kontroll og ha mulighet til å påvirke hva dere foretar dere, sa Frank Pallone, som er demokratenes ledende representant på komiteen.

Egne barn har ikke Tiktok

Shou er født i Singapore og har bakgrunn fra finansinstitusjonen Goldman Sachs. Han innrømmet at kinesiske ansatte i morselskapet Bytedance er underlagt kinesiske lover og må samarbeide med etterretningsmyndigheter hvis de blir pålagt å gjøre det.

Han måtte svare på kritiske spørsmål rundt hvordan appen benytter avanserte algoritmer og kunstig intelligens for å skape avhengighet. 150 millioner amerikanere bruker appen i gjennomsnitt 90 minutter hver dag.

Han ble presset hardt på algoritmene og om disse var bevisst rettet mot barn og tenåringer.

– Det er ikke en rettferdig match. Unge hjerner er ikke fullt utviklet og matcher ikke TikToks teknologi. Algoritmene er på den ene siden av skjermen og hjerner er på den andre siden, sa Maryland-demokraten John Sarbanes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Chew har barn, men sa at disse ikke er på Tiktok.

– Barna mine bor i Singapore og der har ikke de under 13 år tilgang, sa han.

– Et katastrofeøyeblikk

Shou sa et salg ikke ville løse noe og pekte på amerikanske skandaler rundt sosiale medieselskaper.

– Amerikanske sosiale medieselskaper har ikke akkurat en solid merittliste. Jeg mener, se på Facebook og Cambridge Analytica, sa Shou om skandalen hvor personopplysninger på flere titall millioner Facebook-brukere ble samlet inn av det britiske konsulentfirmaet, hovedsakelig for å brukes til politisk reklame og påvirkning.

Analytiker Dan Ives hos meglerhuset Wedbush Securities var klar i sin konklusjon etter kongresshøringen.

– Vitnesbyrdet fra Tiktok-sjef kan best karakteriseres som et katastrofeøyeblikk. Det vil sannsynligvis føre til flere oppfordringer fra politikere og Det hvite hus om å forby appen hvis den ikke skilles ut og selges fra morselskapet, skrev Ives i en rapport natt til fredag.

Tiktok kom med en uttalelse i etterkant av høringen hvor de mente de amerikanske politikerne var forutinntatt.

«Shou kom forberedt for å svare på spørsmål fra kongressen, men dessverre ble høringen dominert av politisk skuespill fra hovedtribunen. De klarte ikke å se løsningene som allerede er i gang med å bli gjennomført eller ta opp spørsmål om å sikre unge brukere, noe som gjelder hele bransjen», skrev Tiktok.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.