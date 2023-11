Artikkelen fortsetter under annonsen

Singapore, som er en av verdens mest åpne handelsøkonomier, la onsdag morgen frem de endelige økonomiske statistikkene for tredje kvartal. Veksten endte på 1,1 prosent i kvartalet, noe som er en oppjustering på 0,4 prosentpoeng fra de opprinnelige estimatene fra oktober.

Det ventes en tilsvarende vekst i 2024. Industriproduksjonen falt med 4,6 prosent sammenlignet med i fjor, mens anleggsvirksomheten vokste med 6,3 prosent og tjenesteytende sektor fikk en vekst på 2,3 prosent.

– Til tross for en bedre enn ventet tredjekvartalsrapport er det fortsatt usikkerhet på grunn av at den globale etterspørselen fortsatt er ujevn. Dessuten ventes det at Singapores inflasjon vil forbli høy i 2024, sier analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i morgenrapporten.

Geopolitiske spenninger

Internasjonale finansinstitusjoner, analyseselskaper og tenketanker er i ferd med å ferdigstille og publisere prognoser for 2024. Usikkerhet og geopolitikk går som en rød tråd gjennom de fleste rapportene som har kommet så langt.

Den pågående krigen mellom Israel og Hamas blir sett på som en «veldig betydelig risiko» for den globale økonomien, ifølge en undersøkelse foretatt av Oxford Economics. Like bak følger bekymring for konflikt mellom Kina og Taiwan, og konsekvensene av spenningen mellom Russland og Nato.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hele 62 prosent av de spurte i undersøkelsen viser til geopolitikk som en «veldig betydelig risiko» til verdensøkonomien i 2024.

Les også: Seks grunner til at norske bedrifter rammes av uro

– Redusert globalisering og vedvarende høye oljepriser kan utløse en opptrapping av geopolitiske spenninger og er ganske fremtredende i den siste undersøkelsen, skriver Oxford Economics.

Goldman Sachs ser for seg en mer uoversiktlig og kompleks verdensøkonomi.

– Forsterkede geopolitiske spenninger kan utløse handelsrestriksjoner over hele verden, noe som vil resulterer i ytterlige økonomisk fragmentering. Vi venter at land vil fortsette å investere tungt i egen økonomisk sikkerhet de neste 12 månedene, og videre fremover, skriver Goldman Sachs-teamet, ledet av direktør Marc Nachmann.

Betydelig resesjonsrisiko

Den amerikanske investeringsbanken Lazard påpeker at det ikke er nytt med geopolitisk risiko, men skriver at det «globale økonomiske terrenget er i endring».

– De siste fem årene har forårsaket store økonomiske forstyrrelser over hele verden. De mest risikofylte geopolitiske forholdene på flere tiår har forsterket denne følelsen av opprør i 2023, sier sjefstrateg Ronald Temple i «Global Outlook 2024».

Han peker på at de mest omfattende pengepolitiske innstramningene på fire tiår ikke utløste den ventede nedbremsingen av økonomiene. De fleste land har unngått resesjon. Faren er ikke over.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er lange og varierende etterslep mellom politiske justeringer og økonomiske konsekvenser. Det indikerer at resesjonsrisikoen fortsatt er betydelig, sier Temple i 2024-rapporten.

Lazard og Goldman Sachs er opptatt av de kommende valgene i viktige land. Det skal avholdes valg i blant annet USA, Storbritannia, India, Russland og Taiwan i 2024.

– Valgene på Taiwan tidlig i 2024 vil legge føringer for hele året. Det demokratiske progressive partiet (DPP) leder for øyeblikket godt foran det mer Kina-vennlige Kuomintang (KMT). En seier for DPP vil sannsynligvis eskalere spenningen med Beijing, da DPP oppfattes som å favorisere en formell erklæring om uavhengighet. Dette er en rød linje for kinesiske myndigheter, skriver Temple hos Lazard.

– Større konsekvenser

Temple tar et tilbakeblikk på 2023 – et år preget av den høyeste inflasjonen og pengepolitiske innstramninger, svak kinesisk vekst og eiendomskrise, en motstandsdyktig amerikansk økonomi med lav ledighet, stagflasjonslignende situasjon i deler av EU – og rekordhøye temperaturer og klimakrise.

– Den høyeste geopolitiske risikoen på flere tiår har forsterket den økonomiske usikkerheten. Med pågående krig i Ukraina, en humanitær katastrofe i Midtøsten og økende spenninger mellom Kina og Vesten lan ikke ledere og investorer lenger ta en stabil geopolitisk situasjon for gitt når de tar beslutninger, sier Temple.

Han advarer mot å forsøke å forutse utfallet av enhver geopolitisk konflikt.

– Det er vanskelig, men det er klart at den globale utviklingen går mot hyppigere konflikter med større konsekvenser. Å manøvrere gjennom det skiftende, og ofte risikable geopolitiske terrenget, vil sannsynligvis kreve tilgang til omfattende ekspertkunnskap. Geopolitiske spørsmål som tidligere kunne oversees står nå i fare for å direkte påvirke bedrifters forsyningskjeder og kundegrupper, sier sjefstrateg Ronald Temple hos Lazard i 2024-rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.