Internasjonale finansinstitusjoner er i ferd med å utarbeide prognoser for 2024. Analytikere og makroøkonomer har hatt en travel uke med viktige sentralbankmøter i verdens største økonomier, resultatsesongen begynner å nærme seg slutten og foreløpige aktivitetsrapporter for oktober er klare.

– Aktivitetsindeksene for oktober tyder på at industriaktiviteten i verden fortsatte å trekke seg sammen ved begynnelsen av fjerde kvartal. Indikatorer som peker fremover i tid signaliserer det er ytterligere svakhet i horisonten, skriver global makroøkonom Ariane Curtis hos Capital Economics i en ny rapport.

Den globale pmi-målingen fra verdens største økonomier falt fra 49,7 i september til 48,9 i oktober. Kina overrasket negativt med et betydelig fall i aktiviteten. India opplever en svært høy aktivitet, men sammenlignet med september er det en svekkelse.

Autoritære samarbeider

Toppsjefer er bekymret for utviklingen for verden. Konsernsjef Jamie Dimon hos JPMorgan, som blir sett på som den mektigste toppsjefen i en internasjonal finansinstitusjon, la ikke skjul på bekymringen under resultatpresentasjonen i oktober.

– Dette kan være den farligste tiden verden har opplevd på flere tiår, sa Dimon, hvor han viste til krigene i Ukraina og Midtøsten, og hvordan dette vil påvirke de geopolitiske relasjonene.

Det er frykt at Kina vil foreta seg noe overfor Taiwan. Her fra Chiang Kai-shek Memorial Hall i Taipei tidligere denne uken. (Foto: Chiang Ying-ying/AP/NTB) Mer...

Han er ikke alene. Toppsjef Frederick Kempe i den internasjonale tenketanken Atlantic Council sa på en konferanse på torsdag at «geopolitisk risiko har inntatt styrerommene som jeg aldri har sett i min levetid».

– Hver eneste konsernsjef jeg snakker med tar med geopolitiske vurderinger i måten de tenker på en måte de ikke gjorde det for fem år siden. Putins krig i Ukraina var en vekker. Ingen sier at dette ikke vil påvirke virksomheten, sa Kempe under Global Evolve-konferanse, ifølge CNBC.

Kempe mener det er opp til USA å sørge for at det globale systemet består, og at autoritære nasjoner som Kina, Russland, Nord-Korea og Iran samarbeider tettere sammen enn hva han noensinne har sett tidligere – for å undergrave USAs rolle.

Frykter Kina-trekk mot Taiwan

Lederen for tenketanken peker på fire hendelser. I 2020 rammet pandemien verden. Den amerikanske tilbaketrekkingen fra Afghanistan i 2021 førte til at USA ble svekket. Deretter kom Russlands invasjon av Ukraina og krigen mellom Israel og Hamas, som kan spre seg.

– Du kan kanskje ikke forutse neste risiko, men hvis det var en hendelse de første fire årene av dette tiåret – hvorfor skulle det ikke bli flere de neste seks, sa lederen for tenketanken.

Kempe mest fryktede scenario er et «kinesisk trekk» mot Taiwan, noe som vil ha svært ødeleggende konsekvenser for verdensøkonomien på grunn av Kinas dominerende rolle. Han anbefaler selskaper om å bli mindre avhengige av Kinas forsyningskjeder.

– Du kan kanskje ikke avverge den neste risikoen. Først må du skjønne den og være ydmyk om det, var hans råd.

Salgssvikt for Apple

Amerikanske, europeiske og japanske selskaper har lagt frem kvartalsresultater i tråd med forventningene. Geopolitisk risiko og Kina dominerer. Amerikanske sanksjoner rettet mot Kina rammer etterspørselen i hva som har vært det viktigste vekstmarkedet de siste 20 årene.

Apple var sist ute torsdag kveld. Den samlede omsetningen falt svakt sammenlignet med samme kvartal i fjor. Salget var to prosent lavere i Kina, som er Apples største internasjonale marked.

– Kina har alltid vært det mest konkurransedyktige markedet i verden. Vi tror det vil fortsette slik, sier Apples finansdirektør Luca Maestri til Wall Street Journal.

Apple-kursen falt med 3,4 prosent i etterhandelen og er 12 prosent lavere enn i sommer. Aksjekursen har steget med 42 prosent i år. I samme periode har den teknologitunge Nasdaq-indeksen steget med 28 prosent.

– Salgsnedgangen i Kina er skuffende og kan ha vært forårsaket av svakt privat forbruk, sier Anurag Rana hos Bloomberg Intelligence.