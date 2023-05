Artikkelen fortsetter under annonsen

– Han sa: Vi kommer til å grave opp all mulig dritt som vi finner, sa Elisabeth Bull Daae.

I rettssal 369 forklarte den mangeårige lederen i Oljefondet seg om to hemmelige møter som ble holdt med oljefondssjef Nicolai Tangen. Målet var å unngå at den betente arbeidskonflikten skulle ende i retten.

– Vi var enige om at møtene skulle være «off record» og uten advokater til stede slik at vi skulle finne en løsning, sa Bull Daae.

– Ville koste henne dyrt

Elisabeth Bull Daae har saksøkt Oljefondet for ugyldig oppsigelse og kjønnsdiskriminering. Hun mener hun ble ulovlig omplassert som følge av en arbeidskonflikt. Oljefondet mener på sin side at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering eller kjønnsdiskriminering.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper altså for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel («Head of trading analytics»).

Hun fortalte i retten at hun håpet forlikssamtalene ville ende med en løsning som var akseptabel for begge:

– Vi var enige i at det var for dumt at vi skulle ende her i retten, sa Bull Daae.

Ifølge Bull Daae ble Tangens utsagn om at fondet ville lage en drittpakke mot henne fremsatt på det første hemmelige møtet 8. mars. Møtet ble holdt i en lobby på hotell Verbier hvor Oljefondet arrangerte seminar.

– Han advarte også at vi kom til å få alle saksomkostningene. Det ville bli ekstremt dyrt, sa Bull Daae.

Hun fortalte at Tangen sa at den eneste løsningen på konflikten var at hun sluttet i jobben.

– Han ville ha meg ut, sa Bull Daae.

Det ville ikke Bull Daae gå med på:

– Jeg hadde vært sykmeldt i lang tid. Jeg ville ha tilbake den gamle jobben min, jeg ville ikke ut. Han svarte at det ikke var mulig, fordi min sjef Emil Framnes ikke ville jobbe med meg.

Ifølge Bull Daae var Tangen åpen for å ta opp praten igjen.

– Han sa: Min dør er åpen. Ta kontakt igjen.

– Ren løgn

Tangen har en annen versjon av dialogen og møtet. Han sier han aldri har sagt at Oljefondet ville lage en drittpakke mot Bull Daae hvis saken endte i retten.

Oljefondssjefen avviser også blankt at han har sagt at Emil Framnes, (global sjef for Oljefondets aksjehandel journ.anm.) ikke ville jobbe med Bull Daae.

– Påstandene er ren løgn, skriver han i en epost til DN.

Onsdag måtte Tangen for annen gang gi en vitneforklaring om hvilke løsninger de to diskuterte for å sette et punktum for konflikten.

– Jeg ville finne ut hva som måtte til for at hun gikk med på en løsning, sa Tangen om motivasjonen for møtet.

– Fem millioner er peanøtter

Tangen la ikke skjul på at han var overrasket over at Bull Daae takket nei til Oljefondets tilbud.

– På det første møtet husker jeg hun sa: Fem millioner kroner er bare peanøtter. Jeg trenger mer penger enn det, fortalte Tangen i retten.

Som DN tidligere har omtalt, tilbød Tangen henne to årslønner for å slutte i jobben.

– Jeg foreslo også at jeg skulle være rådgiver for henne hvis hun skulle starte for seg selv, og siden hun var en vitebegjærlig person tilbød jeg henne etterutdannelse.

Det ville ikke Bull Daae akseptere.

– Hun ville ha ti millioner, beholde jobben som head of trading analytics, og få et større team. Hun satt også som krav at vi skulle sparke to personer, sa Tangen

Det var markedsdirektør Geir Øivind Nygård og Head of compliance, Ivar Eriksen, som Bull Daae ville at Oljefondet skulle avskjedige.

– De måtte ut av organisasjonen fordi hun kunne ikke kunne jobbe med dem, fortalte Tangen.

– Jeg sa: Vi kan ikke si opp disse menneskene. De er noen av de flinkeste jeg har, fortsatte han.

DN har gitt Nygård og Eriksen anledning til å svare på Tangens vitneforklaring.

– De har ingen kommentarer, sier Oljefondets kommunikasjonssjef Line Aaltvedt til DN.

– Dårlige rådgivere

I sin vitneforklaring fortalte Tangen at han ba Bull Daae om å få en ny juridisk vurdering av saken før hun gikk videre med søksmålet. Han påpekte også at hun løp en høy økonomisk risiko hvis hun tapte i retten.

– Jeg la vekt på at det er en aktiv nedside her. Hun svarte med at advokaten hadde fortalt henne at det på ingen måte ville skje, at banken ikke ville legge saksomkostningene over på en enkeltperson.

Det fikk Tangen til å reagere:

– Jeg følte at hun hadde fått dårlige økonomiske råd og anbefalte henne om å ta kontakt med en tredjepart for å få en ny juridisk gjennomgåelse.

DN har stilt spørsmål om dette utsagnet til Bull Daaes advokat, Sigurd Knudtzon, som ikke har besvart henvendelsen.

Krevde åtte millioner

Det siste møtet mellom Tangen og Bull Daae ble holdt 3. april. De to møttes på Tangens kontor ved Bankplassen i Oslo. I forkant av møtet hadde Tangen drøftet med Ida Wolden Bache hva banken var villige til å gi i siste runde for å avslutte konflikten. Nå lå det en ferdigskrevet kontrakt for signering på pulten.

– Vi tilbød henne to årslønner som ikke ville bli avkortet hvis hun fikk seg ny jobb, sa Tangen.

I tillegg ble hun tilbudt et engasjement på ett år hvor hun skulle få betalt to millioner kroner for, fortalte Tangen.

– Det var et prosjekt i Oljefondet for å redusere våre handelskostnader. Og hvis hun ville sette opp et eget firma, ville jeg hjelpe henne som rådgiver, sa Tangen.

– Hun svarte at hun skulle ha åtte millioner kroner og et større team i Oljefondet. Det kunne vi ikke gå med på.

Tangen fortalte i retten at han virkelig håpet Bull Daae ville signere avtalen.

– Jeg har et arbeidsgiveransvar overfor Elisabeth. Da hun var på besøk på kontoret, hadde jeg fått alle de statistiske analysene om kjønn og lønn, og ingenting tydet på at det var noen form for kjønnsdiskriminering. Jeg sa til henne at saken ikke så grei ut. Derfor var også tilbudet så godt.

Bull Daae ville ikke signere avtalen.

– Jeg hadde ikke lyst til å slutte. Det jeg aller mest ønsket, var å jobbe. Dessuten trengte jeg sikkerhet, jeg hadde vært sykmeldt så lenge, fortalte hun.

Bull Daae reagerte også på at prosjektet hun fikk tilbud om å lede for å kutte Oljefondets kostnader ikke var ferdig definert.

– Kanskje endte det ikke opp med noe? Jeg hadde 24 timer på å ta en beslutning og måtte gå dagen etter hvis jeg signerte.

Hun la vekt på at tonen på det siste møtet var god.

– Han synes det var synd at vi ikke kom til en løsning. Jeg synes også det.

– Vanskelig å beholde henne

Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon ville vite hvorfor ikke Tangen og Oljefondet ville gi Bull Daae en fast jobb som en del av forliket.

– Hvorfor vil dere ha henne ut av stillingen? Dere tilbød henne et engasjement hvor hun skulle være en konsulent?



– Vi snakket i hyggelige former om dette. Det er vanskelig å fortsette i en jobb når konflikten er så betent. Det er jo derfor vi tilbød disse årslønnene.

– Hvilke faste jobber har du prøvd å gi henne, spurte Knudtzon.

– Vi prøvde å få henne til å fungere der hun var. Og vi prøvde å finne flere jobber til henne, svarte Tangen.

– Hun ble flyttet midlertidig. Hvorfor fikk hun ikke fast jobb i risk-avdelingen, fortsatte Knudtzon:

– Som jeg sa, vi kan ikke bare flytte folk rundt i Oljefondet, med mindre det er et såkalt secondment (vikariat journ.anm.)

Kritiserte Tangen

I retten kritiserte Knudtzon oljefondssjefen for å avsløre detaljer fra de hemmelige forhandlingene.

– Elisabeth trodde dette var konfidensielt?



– Jeg sitter i retten, og må svare på de spørsmålene som kommer, sa Tangen tydelig irritert:

– Jeg må jo si sannheten i rettsapparatet. Sier du her at jeg skal lyve foran en norsk rett?

Da det var Bull Daaes tur til å forklare seg, ble hun stoppet av Fougner. Han reagerte blant annet på påstandene om at Oljefondet ville lage en drittpakke mot Bull Daae.

– Jeg er ikke happy med dette. Hun har nå brakt opp forhold som ikke Tangen har fått svare på.

Knudtzon fyrte tilbake:

– Det er helt feil. Tangen gikk meget i detalj rundt hva som ble sagt på møtene. Nå må Elisabeth også få gi sin redegjørelse.

Til slutt måtte dommer Lili Noelle Sverdrup skjære gjennom:

– Tangen fikk anledning til å forklare seg om det, og Bull Daae fikk forklare seg om det. Nå går vi videre.