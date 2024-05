Her bygger Bane Nor ny Drammen togstasjon. I august neste år går togene på skinner der disse nå går. Fra venstre Vibeke Tegneby, l eder i Bane Nors avdeling for seriøsitet og a-krim, Eirik Korsnes, prosjektleder for utbyggingen av Drammen stasjon, Hanne Stormo, prosjektsjef for utbyggingen av strekningen Drammen-Kobbervikdalen og Jørgen Steen, seniorrådgiver i Bane Nors spesial avdeling.

Foto: Gunnar Lier