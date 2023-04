Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette vil ingen ende ta, sier Øyvind Frich (55).

Han eier og driver en rekke veikroer og overnattingssteder i innlandet – alt fra Kongsvold Fjellstue på Dovrefjell til Wood Hotell i Brumunddal og Frichs motell og spiseri på Rudshøgda nord for Hamar.

Konsernet har over 300 ansatte og 160 millioner kroner i inntekter i fjor. Lønnsutgiftene utgjør en betydelig kostnadspost på 65 millioner kroner.

Overskudd: To millioner kroner, takket være realisering av et eiendomsprosjekt.

Årets lønnsoppgjør betyr at lønnskostnadene øker med minst 3,5 millioner kroner.

– Jeg så LO-lederen kalte de lokale tilleggene i skissen hun forkastet sist søndag for lekepenger. Da har i så fall dette vært en lekestreik. For vi har jo i mange måneder vært klar over at vi trolig kom til å lande på rundt fem prosent. At det sammenlignet skissen nå ble litt ekstra til de lavest lønnede og 50 øre mer per time i sentralt oppgjør, burde vært avklart uten en streik. Og jeg unner alle mine medarbeidere å opprettholde eller øke kjøpekraften. Men det er summen av belastninger som nå blir for mye, mener veikroeier Frich.

– Veien høna sparker

Øyvind Frich er tidligere lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Dovre kommune.

– Nå har vi vært gjennom en pandemi med store utfordringer med å få tak i gode folk fordi så mange rømte denne bransjen. Det har kostet å betale det markedet har forlangt for kvalifisert personell. Så hadde vi stengte grenser, etterfulgt av noen gode måneder med bare norske gjester.

Pandemien skulle vise seg å bare være starten på en kostnadsspiral.

– Så eksploderte strømprisene. Og stadig er det blitt snikinnført nye ulemper, som økning i formuesskatten. Så ble det i fjor innført pensjonspoeng fra første krone, noe som jeg mener er helt rett, men som betyr en økt belastning på nesten en million kroner. Og så kommer de økte innkjøpsprisene på toppen. Heldigvis hadde vi bundet strømprisen på et lavt nivå. Hvis ikke hadde vi vært konkurs nå, sier Frich.

– Og lyspunktene?

– Spør du meg om det finnes lyspunkter, får jeg problemer med å svare. Jeg føler alt går den veien høna sparker. Det er ingen politisk vilje til å gjøre noe. Jeg opplever en politisk handlingslammelse som rammer virksomheter i distriktene. Vi kan lese om hoteller i Tromsø og andre steder som går så de griner, men i Innlandet har vi en helt annen hverdag.

– Hva kan dere gjøre?

–Det eneste vi kan gjøre, som så mange andre, er å øke prisene våre. Men det er jo begrenset hva folk er villige til å betale for tradisjonsmat som rømmegrøt og kjøttkaker, mener Frich.

Frykter det blir verre

Frich sier han savner en forståelse for det hans selskaper holder på med, og hvilke viktige funksjoner de har i små lokalsamfunn i distriktene.

– Jeg kan ikke huske sist jeg er blitt kontaktet av politikere som lurer på hvordan det går med oss. Det er bare når de trenger gavekort til ungenes lotteri de tar kontakt. Dette koker ned til at det må tas noen politiske grep for at vår bransje skal overleve. Det kan være momssatsen på servering eller avgiftene på strøm og drivstoff. Staten kan ikke bare håve inn milliarder i avgifter og bidra med småpenger tilbake, mener han.

Og Frich frykter det bare blir verre – med ytterligere økte kostnader for hans serveringssteder.

– For nå er det straks tid for et nytt jordbruksoppgjør. Med Senterpartiet som har både finansministeren og landbruksministeren blir det nok et svært kostbart oppgjør nok en gang, tror han.

– Til syvende og sist handler dette om entusiasmen og lysten som må til for å kunne drive noe. Du må brenne for det. Jeg har over 300 kolleger jeg har et ansvar for. Og et viktig samfunnsoppdrag. Men om alle incentivene blir borte, da blir ikke dette noe moro lenger. Vi har overlevd i 81 år. Det blir sikkert 82 og 83 også. Men det må komme noe tilbake til oss for at dette kan fortsette, sier han.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, sier hun er fornøyd med at den samlede rammen for lønnsoppgjøret ikke økte mer enn skissen på 5,2 prosent som LO avviste sist søndag.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, sier hun er fornøyd med at den samlede rammen for lønnsoppgjøret ikke økte mer enn skissen på 5,2 prosent som LO avviste sist søndag.

– Og det er bra at det ble gjort et skille mellom dem som har og dem som ikke har lokale forhandlinger, sier hun.