Artikkelen fortsetter under annonsen

Kari Due-Andresen overtar fra årsskiftet som daglig leder i Akershus Eiendom samtidig som hun fortsetter som sjeføkonom og faglig ansvarlig for analysevirksomheten, ifølge en pressemelding fredag.

Kari Due-Andresen kom til Akershus Eiendom i 2021 etter ti år i Handelsbanken, hvorav de siste seks år som sjeføkonom. Før det var hun blant annet seniorrådgiver i Norges Bank innen makroøkonomisk og pengepolitisk analyse.

Strategisk grep

Samtidig blir Sigurd Haavik fra samme tidspunkt ny styreleder. Dagens styreleder Roar Sandnes og daglig leder Petter Nylend skal begge fortsatt ha sentrale roller i selskapet. Haavik blir Akershus Eiendoms første eksterne styreleder.

Fra venstre: Petter Nylend, Kari Due-Andresen, Sigurd Haavik og Roar Sandnes. (Foto: Knut Neerland/Magent Fotografer) Mer...

«Endringene gjennomføres som et offensivt, strategisk grep av det partnereide selskapet for at Akershus Eiendom ytterligere skal styrke sin posisjon som landets ledende megler av næringseiendom», heter det i pressemeldingen fra Akershus Eiendom.

– Kari Due-Andresen er en av Norges aller dyktigste og mest anerkjente sjeføkonomer. På de to årene hun har jobbet hos oss, har hun i tillegg utvist meget gode lederegenskaper som leder av vår viktige analyseavdeling, sier styreleder Sandnes.

Nylend skal fremover vie all oppmerksomheten til å være megler i transaksjonsmarkedet, fremgår det.

– Jeg gleder meg veldig til å ta over roret for dette utrolig spennende selskapet med en så suveren posisjon i det norske eiendomsmarkedet, sier Due-Andresen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.