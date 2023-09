Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er åpenbart at kompetansemangelen vi opplever er veldig krevende i mange bransjer nå, sier Maalfrid Brath, nordisk sjef i bemanningskonsernet ManpowerGroup.

– Og selv om vi ser tegn som tyder på at det kan bli frigjort en arbeidskraft innen handel og andre forbrukerrettede næringer, er det ikke nødvendigvis den kompetansen det er mangel på, sier hun.

It og finans topper

Manpowers kvartalsvise undersøkelse av bemanningsutsiktene for norsk næringsliv, viser at til tross for økende økonomisk usikkerhet, sier 40 prosent av norske bedrifter at de skal oppbemanne i høst. 15 prosent sier de skal nedbemanne.

Netto bemanningsutsikter, som beregnes ved å trekke andelen som venter redusert bemanning fra andelen som venter økt bemanning, er dermed på pluss 25 prosent. Det er svært høyt, sammenlignet med årene før pandemien da den typisk lå mellom fem og 15 prosent – mens den i første fase av pandemien falt til under null.

IT-bransjen topper listen med netto bemanningsutsikter på pluss 53 prosent, opp fra 32 prosent forrige kvartal. Innen finans/eiendom er netto bemanningsutsikter 44 prosent, opp fra 28 prosent. Også innen helse/livsstil er økningen sterk – fra 14 til 30 prosent.

Transport og logistikk faller mest – fra 33 til 11 prosent. Men også her er det altså fortsatt flere som sier de skal oppbemanne enn nedbemanne.

Nå er det rundt dobbelt så mange ledige stillinger som arbeidssøkende i Norge. Ifølge SSB var det ved utgangen av andre kvartal i år 117.800 ubesatte stillinger i Norge. Ved utgangen av august var det ifølge Nav 63.900 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

Tre av fire bedrifter sier i en undersøkelse fra Manpower at de ikke finner rett kompetanse.

Trenger omskolering

Maalfrid Brath hos ManpowerGroup sier mange bedrifter lar stillinger stå tomme i stedet for å ansette mindre kvalifiserte personer.

– Alt tyder på at kompetansemangelen vi opplever, både her til lands og også ellers i verden, vil vedvare. Da må vi tenke på hvilken kompetanse vi utdanner, men minst like mye på omskolering og videreutdanning for dem som allerede er i jobb. Tenk bare på alle de nye jobbene som kommer innen den grønne transformasjonen og som vil være helt avhengig av kompetanseutvikling. Dette er vi bare nødt til å gjøre, hvis ikke sakker vi akterut, sier hun.

For de som har kompetansen som etterspørres innen it og finans, er det ikke overraskende gode tider.

– Vi ser jo at dyktige kandidater kan velge og vrake, og gjerne bruker mangelen på nøkkelkompetanse som brekkstang internt for å få økt lønn. De som har kompetansen, kjenner sin markedsverdi, sier Brath.

Hun tør ikke spå om spriket mellom tilgjengelig og etterspurt arbeidskraft vil holde seg på de samme nivåene som nå.

– Netto bemanningsutsikter på pluss 25 prosent er jo veldig høyt, og det kan godt være dette vil bli noe redusert fremover. Men det vil likevel være manko på kompetanse i overskuelig fremtid, sier Brath.

Manpower Group gjennomfører fire ganger i året undersøkelsen der et representativt utvalg norske bedrifter blir spurt om de planlegger å oppbemanne eller nedbemanne det kommende kvartalet.

Undersøkelsen for tredje kvartal i år ble gjennomført i juli med 765 respondenter. Manpower opplyser at undersøkelsen har en feilmargin på +/- 3,5 prosentpoeng.

