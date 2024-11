– Jeg håper de ikke vegrer seg for å sjekke disse firmaene, for det er klart de har store juridiske og økonomiske ressurser, sier justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland om at Arbeidstilsynet ikke har sjekket fullmektigers timelister i de største advokatfirmaene de siste ti årene.

Foto: SU