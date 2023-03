Artikkelen fortsetter under annonsen

Mobilitetsdata fra Google og Telia peker mot at bruken av hjemmekontor er relativt lav nå. På landsbasis ser det ut til at aktiviteten ved kontorene er omtrent ti prosent lavere enn før pandemien, tilsvarende omtrent en halv dag ekstra i uken på hjemmekontor for de ansatte.

For Oslo ser det ut til at bruken av hjemmekontor er litt høyere, tilsvarende opp mot én ekstra arbeidsdag i uken. Imidlertid er det vesentlige forskjeller i bruken av hjemmekontor innad i Oslo.

Kari Due-Andresen

Ifølge mobilitetsdata er aktiviteten ved arbeidsplassene i områdene Vika og Barcode nå enten like høy som den var før pandemien, eller høyere. Disse områdene karakteriseres ofte som Oslos finansdistrikt og har en høy tetthet av finans-, advokat- og konsulentbedrifter.

På den andre siden har randsoner som Helsfyr, Bryn, Nydalen og Lysaker en lavere aktivitet ved arbeidsplassene enn før pandemien, og implisitt en høyere andel hjemmekontor.

I Akershus Eiendom har vi nylig gjort en undersøkelse blant ulike kontorbrukere, og den støtter opp om dette. Bruken av hjemmekontor ser ut til å variere med område, men også med type organisasjon og innad i organisasjonene.

For eksempel ser det ut til at offentlige bedrifter har et høyere innslag av hjemmekontor enn private selskaper, og unge arbeidstagere er jevnt over mer på kontoret enn eldre arbeidstagere, ifølge vår undersøkelse.

Selv om den faktiske bruken av hjemmekontor varierer, har samtlige av bedriftene vi har vært i kontakt med lagt om til det vi kan kalle for «hybridkontoret». Det vil si at kontoret er blitt tilrettelagt slik at man i tillegg til å jobbe fra kontoret også har muligheten til å jobbe fra en annen lokasjon. Som årsak oppgir bedriftene at arbeidstagerne nå i langt større grad enn før pandemien krever denne fleksibiliteten.

Arbeidsgivere har dermed tilrettelagt for en hybrid arbeidshverdag for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersonell.

Man skulle kanskje tro at etterspørselen etter kontorarealer ville falle fordi man i snitt er noe mindre på kontoret enn før. Slik har det ikke blitt, ifølge våre undersøkelser. Behovet for kontorareal har ikke falt, slik mange spådde, men har holdt seg eller tatt seg opp.

Det nye hybridkontoret er altså ikke mindre enn det gamle, men det er mer fleksibelt, og kulere. Etter pandemien er selskapene blitt opptatt av at kontoret ikke kun skal være en arbeidsplass, man skal tilby noe mer enn før. Bedriftene er blitt mer bevisste på at kontoret skal tilrettelegge for kunnskapsutveksling og kreativitet og være en sosial møteplass og arena for kulturbygging.

Kontoret kan for eksempel tilby tjenester og fasiliteter som eget hjem ikke kan konkurrere med og skal ideelt sett være så attraktivt at de ansatte har lyst til å komme inn. Kontoret skal også helst ligge på et kollektivknutepunkt, og gjerne sentrumsnært.

Mange gårdeiere har sett seg nødt til å pusse opp og rehabilitere byggene sine for å imøtekomme de nye forventningene fra selskapene som leier kontorene. Gitt den betydelige oppgangen i rehabiliteringskostnader har dette ofte blitt en dyr affære, men har likevel vært lønnsomt.

Den høye etterspørselen etter fine og sentrale lokaler har nemlig bidratt til å presse prisene for de beste kontorarealene kraftig opp, og vi observerte i fjor en uvanlig sterk vekst i kontorleieprisene, særlig i Oslo sentrum.

Det har vært fullt kok i kontormarkedet i hele Oslo det siste året, men vi ser likevel en tydelig strøm mot de mest attraktive byggene. Kontorbygg som kan levere kvalitet, kulhet og grønne løsninger får økt interesse fra leietagere og kan presse leieprisene litt ekstra, mens kontorbygg som er «dølle», slitne og brune ikke er så lett å leie ut, i alle fall ikke til den prisen utleier ønsker.

Den nye tendensen i leiemarkedet er altså ikke mindre kontorer, men mer fleksible og attraktive.

Hybridkontoret har nok kommet for å bli. Og når arbeidstagerne kan velge å jobbe hjemmefra, må arbeidsgiverne tilby noe som likevel gjør at de ansatte ønsker å komme inn på kontoret. Kontoret brukes derfor i økende grad som et trekkplaster.

