Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna går inn i sin nye jobb med en klar oppgave: Å styrke arbeidslinjen. Brennas oppdrag er, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre, «å få flere ut i arbeid og inkludere flere i arbeidslivet. 650.000 mennesker står utenfor arbeidslivet, og Tonje skal arbeide for å styrke arbeidslinjen».

Dette er et veldig godt utgangspunkt.

Næringslivet tar et stort ansvar for inkludering i Norge. Norge lever av arbeidstimene vi produserer. At flest mulig er i arbeid, er helt sentralt for å opprettholde velferdsstaten.

De viktigste forutsetningene for å få flere i jobb, er et godt skole- og utdannelsessystem og gode rammebetingelser for at næringslivet kan skape og bevare jobber. Det forventer vi at Tonje Brenna har som utgangspunkt i sin nye jobb.

Allerede før utnevnelsen sa Brenna selv at de som kan jobbe litt, også kan bidra i arbeidslivet. Hun advarte mot å stakkarsliggjøre dem som står utenfor arbeidslivet. Her forfekter Brenna og statsministeren noe Ap egentlig har forfektet helt siden Einar Gerhardsens tid.

Det er et viktig signal at regjeringen så tydelig understreker betydningen av arbeidslinjen. Arbeid er limet i et samfunn. Blir utenforskapet for stort kan vi oppleve både uro og økt polarisering. Da kan samfunnet «gå opp i limingen».

Signalene fra Brenna betyr derfor mye. Det er viktig at flest mulig slutter opp om fundamentet for velferdsstaten.

I denne samfunnskontrakten ligger det også at de som betaler skatt, må være trygge på at myndighetene er opptatt av at pengene brukes fornuftig; og at velferdsstaten er bærekraftig også på lang sikt.

De private bedriftene er helt sentrale i arbeidet med å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet i jobb. Det er stor vilje til inkludering blant mange bedrifter. Men arbeidsgivere trenger virkemidler som er tilgjengelige, forutsigbare og enkle å forholde seg til. NHO bidrar gjerne med innspill i arbeidet med å styrke arbeidslinjen.

Her er fem råd:

Tidlig innsats. Å hindre frafall i videregående opplæring og i overgangen mellom skole og arbeid betyr mye. Unge mennesker må settes i stand til å møte et arbeidsliv i rask endring.

Alternativene til helserelaterte ytelser må bli bedre. Den kraftige økningen i slike ytelser blant unge er bekymringsfull, og viser behovet for nytenkning. Unge må tilbys tverrfaglige, arbeidsrettede alternativer til helserelaterte stønadsforløp. Nav må samarbeide tettere med private bedrifter.

Flere flyktninger må komme raskere ut i arbeid. Arbeid er en viktig integreringsarena. Her kan kommunene og bedriftene samarbeide enda bedre.

Sykefraværet må ned, og det er lengden på fraværene og ikke antall fravær som øker. Her må det tenkes nytt. Et sted å begynne er å følge opp Sysselsettingsutvalgets forslag om sykelønnsmodell som de fleste arbeidslivsorganisasjonene har sluttet opp om. Arbeidslivets parter må delta i dette arbeidet.

Vi må få flere til å stå lenger i arbeid, helt eller delvis. Aldersgrensen for tidligste uttak av pensjon må heves gradvis i årene fremover slik pensjonsutvalget har foreslått. Fornyede, brede forlik om pensjonsreformen som står seg over tid må på plass.

Å styrke arbeidslinjen er jobb for mer enn en minister. Det trengs et trepartssamarbeid på sitt beste.

