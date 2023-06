Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen tar grep på kort sikt for å få flere i jobb og arbeider på litt lengre sikt med en ny stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk. Det siste får DNs kommentator Anita Hoemsnes til å sukke oppgitt over to spalter.

Hun spør om jeg ikke vet nok, og skriver at jeg ikke må tro at det å lage en ny melding viser handlekraft. Men hverken jeg eller statsrådskollegene mine sitter med hendene i fanget. Vi tar kraftfulle grep for å få flere i jobb og forhindre at unge dropper ut av skole eller arbeid.

Det baserer seg på denne kunnskapen:

At andelen utenfor arbeid har vært konstant over lengre tid

At antall unge uføre har doblet seg siste ti årene

At alle regjeringer har ønsket å gjøre noe med det – men at ingen har fått det til.

Vi trenger både mer kunnskap og mer handlekraft – og vi leverer på begge områder. Regjeringen satte av 140 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak i revidert budsjett for å forsterke Navs innsats. Neste måned iverksetter vi ungdomsgarantien som innebærer at unge som har falt fra skole eller arbeid skal få tidlig, tett og tilpasset oppfølging fra Nav i samarbeid med andre sektorer.

Vi forbereder også et forsøk som handler om å gjøre det enklere å kombinere arbeid og uføretrygd.

Kunnskapsministeren har lagt frem forslag til ny opplæringslov som vil gi flere unge sjansen til å fullføre videregående, mulighet til å ombestemme seg underveis og tettere oppfølging. Mange unge som står utenfor arbeidslivet strever med psykiske vansker. Helse- og omsorgsministeren har lagt frem en opptrappingsplan for psykisk helse som blant annet handler om at vi vil satse mer på lett tilgjengelige tjenester i kommunene. Vi vet at tidlig hjelp kan forebygge alvorlig sykdom.

Den nye stortingsmeldingen om arbeidsmarkedspolitikk skal bygge på eksisterende kunnskapsgrunnlag fra flere offentlige utredninger de siste årene, evalueringer av arbeidsmarkedstiltak og områdegjennomgang for en mer effektiv og kunnskapsbasert bruk av arbeidsmarkedstiltak. Den skal også ta for seg den siste tidens debatt om hva arbeidslinjen innebærer.

Vi ønsker bred politisk debatt om hvordan vi skal sikre at arbeidslivet får kompetansen som trengs i tiden som kommer og hvordan vi skal sikre den høye sysselsettingen som er avgjørende for å opprettholde det norske velferdssamfunnet. Det gjør vi ved å legge frem en melding for Stortinget.

For oss er det viktig å ta i bruk ny kunnskap og legge til rette for bred debatt når vi skal utvikle arbeidsmarkedspolitikken for fremtiden.

