Advokaters rolle er å fremme rett og prosedere saker i domstolene, ikke i mediene. Når vi likevel velger å kommentere hovedverneombudets sak mot Ikea i mediene, er det på bakgrunn av de mange forsvarstaler Ikeas advokat Skarning har kommet med i mediene, både under saken, etter saken og før dom, og nå før dommen er rettskraftig, etter at han og Ikea har tapt saken på de fleste punkter og han er blitt kritisert for manglende uavhengighet i granskningsprosessen mot hovedverneombudet.

For det første hevder Skarning at det i tillegg til HR og ledelse var flere verneombud som meldte om hersketeknikker og omgangsform som virket hindrende på arbeidsmiljøet. Det er feil.

Det fremgår av dommen at de fleste verneombudene som avga forklaring i retten hadde en positiv opplevelse av verneombudet, med unntak av et verneombud som ikke forklarte seg og to ledere som også var verneombud og som sendte hvert sitt varsel om hovedverneombudets opptreden på ett og samme møte.

Retten fant ikke hovedverneombudets opptreden i møtet kritikkverdig. Retten fremhever også at samtlige tillitsvalgte var tydelige på at de aldri hadde opplevd Hovedverneombudet som nedlatende i møter eller at han har «hengt ut folk». Dette til tross for at de var til stede på en rekke av møtene som Ikeas ledere og HR-rådgivere varslet om. Det må også påpekes at retten finner at åtte av 11 såkalte «varsler» fra ledelse og HR manglet faktisk grunnlag eller ikke var sannsynliggjort.

Katrine Hellum-Lilleengen

For det andre forsøker Skarning å fremstille det slik at Ikea drøftet fjerning av verneombudet med Handel og kontor, som ikke aksepterte avgjørelsene og tok saken til retten. Det som kom frem i retten var imidlertid at Ikea informerte, men ikke drøftet den første fjerningen av hovedverneombudet med de tillitsvalgte. De ansatte valgte derimot hovedverneombudet på nytt under granskningsprosessen i mai 2021.

Det var dessuten verneombudet og ikke Handel og kontor som gikk til sak mot Ikea.

Skarning skriver videre at Ikea har et velfungerende tillitsvalgt- og verneombudsapparat med høy takhøyde. I dommen kritiseres imidlertid Ikea for ikke å ha involvert de tillitsvalgte eller forsøkt å løse saken på en annen måte og på et lavere nivå i tråd med Hovedavtalen. Ikeas ansatterepresentanter som vitnet i saken mente også at partssamarbeidet fungerte dårlig. Når en part mener samarbeidet fungerer dårlig kan man umulig si at det er velfungerende.

Katrine Rygh

For det tredje uttalte Skarning til Rett24 at Norsk Tjenestemannslag i LO hadde store demonstrasjoner utenfor tinghuset mot Ikea på rettssakens første dag, samtidig som den samme fagforeningen hadde én av tre dommere på saken og hevdet: «Det skapte uro hos oss, og vi ser at denne dommeren også var strengere mot Ikea enn de to andre dommerne».

Dette er feil. Norsk Tjenestemannslag hadde ingen demonstrasjoner på første rettsdag. Imidlertid hadde Handel og kontor hadde et opprop for verneombudsordningen.

I rettssaken krevde Ikea den samme meddommeren kjent inhabil og anket helt opp til Høyesterett. Ikea tapte også på dette punktet i alle rettsinstanser, og da burde Skarning gi seg med det. Det er tross alt domstolen som er advokatenes arena.

Tingretten er dessuten enstemmig på at avskjeden er ugyldig, Ikeas avslag på å dekke advokatutgifter under granskningen var feil og på at verneombudet hadde krav på erstatning og oppreisning. Selv om den arbeidsgiveroppnevnte meddommeren tok dissens på spørsmålet om Ikea hadde kompetanse til å frata hovedverneombudet vervene, ville vi ikke kommet på tanken om å betvile denne meddommerens habilitet av den grunn, men heller anta at vedkommende har et annet perspektiv som arbeidsgiver.

For det fjerde mener vi det er ille at en stor bedrift som Ikea og deres advokat fremstiller det som om de har oppnådd sitt mål ved at verneombudet frafalt kravet om å komme tilbake på jobb. Ikea og Skarning synes ikke å ta innover seg at Oslo tingrett finner alle Ikeas beslutninger overfor verneombudet ulovlige eller ugyldige.

Retten fant både avskjeden, begge beslutningene om å frata ham HVO-vervene, og avslaget på å dekke hans utgifter til advokat under den eksterne granskningen ulovlige eller ugyldige. Verneombudet får også erstatning og oppreisning.

Skarnings kommentar i DN om at arbeidsmiljøloven har mangler fordi verneombudet ikke kunne fjernes, stemmer heller ikke med virkeligheten. Ved situasjoner med konflikt og arbeidsmiljøproblematikk på arbeidsplassen skal disse løses ved hjelp av dialog og intern eller ekstern konflikthåndtering i tråd med arbeidsmiljølovens kapittel 4. For de tilfeller det foreligger saklig grunn for oppsigelse eller avskjed vil disse sanksjoner kunne benyttes, også overfor et verneombud.

Det er imidlertid ikke er tillatt å ta grep som ikke er hjemlet i arbeidsmiljøloven, slik Skarning rådet Ikea til å gjøre i denne saken.

Tingrettens kritikk av Ikeas granskning mot verneombudet er for øvrig helt i tråd med det denne side anførte i saken. At advokat Skarning påtok seg å granske verneombudet til tross for at han var Ikeas advokat i personalsaker, og til tross for at han dagen før granskningen holdt foredrag for ledelsen i Ikea om hvordan man bytter ut hovedverneombudet, ja det får stå for hans egen regning.

I lys av advokatetiske regler om advokaters uavhengighet ville ikke vi gjort det på den måten.

