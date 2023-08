Artikkelen fortsetter under annonsen

Den norske supermodellen blir den kalt; treenigheten mellom arbeidstagerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen. Lavt konfliktnivå, koordinert lønnsdannelse og høy produktivitet. Det kommer godt med i et høykostland som Norge.

Vi forstår godt at EU ønsker seg et arbeidsliv som i Norge. EUs iver etter å detaljregulere arbeidslivet er imidlertid ødeleggende for den norske modellen.

Norge er forpliktet til å gjennomføre en rekke EU-direktiver, som følge av EØS-avtalen. Det er ofte et handlingsrom for å tolke direktiver på en måte som sikrer at nasjonale forhold ivaretas.

Norge bruker ikke dette handlingsrommet.

EU har for eksempel vedtatt Arbeidsvilkårsdirektivet. Formålet er å fremme forutsigbare arbeidsvilkår for arbeidstagere. Direktivet innebærer nye krav til informasjon i arbeidskontrakter, goder som i dag ofte reguleres i personalhåndbøker eller i tariffavtale.

Danmark har ivaretatt denne balansen godt. Vår regjering har fremmet forslag til Stortinget om å gjennomføre en meget streng tolkning, Forslaget kan svekke incentivet til å organisere seg og for å inngå tariffavtale. Hvorfor inngå tariffavtale dersom goder er fastsatt i den enkeltes kontrakt?

Konsekvensen er at den kollektive makten til arbeidstagerne pulveriseres.

EU er videre i gang med plattformdirektivet og EUs initiativ for å få på plass kollektiv forhandlingsrett for oppdragstagere. EU søker å etablere europeiske standarder for plattformarbeidere. Det er ingen skarp beskrivelse av hva plattformselskap er. Ikke i EU. Ikke i ILO. Ikke i Norge.

Debatten så langt har i stor grad dreid seg om at det innebærer en digital plattform og formidling av arbeidskraft, ofte med stort innslag av oppdragstagere. Felles i EU og ILO er søkelys på rett klassifisering, tilgang til sosiale sikringsordninger og rett til kollektive forhandlinger. Det støtter Virke.

I Norge har Stortinget alt vedtatt en «tydeliggjøring» av arbeidstagerbegrepet i arbeidsmiljøloven, gjennom en lovfestet momentliste. Den politiske begrunnelsen for å stramme inn arbeidstagerbegrepet har gitt inntrykk av at det å være oppdragstager er det samme som å bli utsatt for sosial dumping, en uønsket tilknytningsform i norsk arbeidsliv.

Vi mener påstandene om dårlige arbeidsvilkår for oppdragstagere i Norge er ubegrunnede og at fokuset bør endres. La oss derfor bygge den norske modellen til å møte fremtidens arbeidsliv, der ulike tilknytningsformer støtter oppunder den norske modellen.

En god start er å gi oppdragstagere anledning til å organisere seg, med rett til å forhandle og etablere kollektive tariffavtaler. Arbeidstagersiden bør ta ansvar og bidra til å gi oppdragstagere tilbud om medlemskap.

Alternativet til å inkludere oppdragstagerne vil bety at det etableres en underklasse av arbeidere, som utestenges fra den norske modellen. Det vil være en fallitterklæring for den norske modellen.

I 2017 fremla Delingsøkonomiutvalget sin rapport, og i den anledning skrev utvalgets leder Tommy Staahl Gabrielsen i DN: «Hvis delingsøkonomien etter hvert «tar av» og trekker til seg en betydelig del av landets arbeidstagere, kan en frykte at den norske modellen, med sterke organisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden trues. Vi er ikke så bekymret for en slik utvikling».

Vel, vi bør bekymre oss.

Utvikling av forretningsmodeller er kommet for å bli. EU regulerer for å klargjøre og bedre rettigheter. Sanksjonene legges til domstolene. Oppdragstagere får straks kollektiv forhandlingsrett. Den norske modellen må henge med i utviklingen.

Hvordan kan det gjøres?

Regjeringen må slutte med å innføre EU-rett på bekostning av handlingsrommet til partene.

Oppdragstagere finnes. Den norske modellen må inkludere også disse arbeiderne.

La oss bruke verdens beste utgangspunkt og arbeide oss frem mot et nytt arbeidsliv som kan være godt for både arbeidstagere og arbeidsgivere. Vi trenger kunnskap, og vi trenger å etablere den i fellesskap.

