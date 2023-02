Artikkelen fortsetter under annonsen

Anklager om en useriøs bemanningsbransje full av ulovligheter har vært med på å berede grunnen for de kraftige begrensningene på innleie fra bemanningsforetak som innføres fra 1. april.

Det har lenge vært klart at regjeringens kamp mot bemanningsbransjen er dårlig begrunnet. Nå er dette enda grundigere dokumentert, og det før nye innleieregler har rukket å tre i kraft.

Nina Melsom (Foto: Privat) Mer...

Fra 1. april innføres totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-området. Samtidig oppheves adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter for alle bransjer over hele landet. Det siste innebærer at innleie i praksis kun er tillatt i vikartilfeller, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

De nye innleiereglene er en sentral del av regjeringens «storrengjøring» i arbeidslivet.

Dette prosjektet er begrunnet i en fortelling om at «altfor mange blir utnyttet i arbeidslivet», som arbeidsministeren nylig uttalte til FriFagbevegelse i en kommentar om innleie. Som uttalelsen antyder, bygger innstramninger i innleieadgangen på et premiss om at bemanningsbedrifter er dårligere arbeidsgivere enn andre virksomheter.

Det finnes dessverre eksempler på regelbrudd og andre kritikkverdige forhold, både i bemanningsbransjen og arbeidslivet for øvrig. Men det er ingenting i kunnskapsgrunnlaget vi har om norsk arbeidsliv som tilsier så inngripende endringer i innleiereglene som Stortinget nå har vedtatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen har også fått massiv kritikk for at endringene er mangelfullt utredet fra en rekke aktører, inkludert Regelrådet (et uavhengig forvaltningsorgan), uten å ha lyttet til disse.

Arbeidstilsynets nye rapport underbygger denne kritikken ytterligere. Den tegner et ganske annet bilde enn det vi har fått presentert fra regjeringen og fagbevegelsen.

Tilsynet har undersøkt om det foregår ulovlig innleie og forskjellsbehandling mellom innleide og fast ansatte, i strid med likebehandlingsprinsippet. Det vil si regelen om at utleide arbeidstagere skal ha minst de samme vilkårene som de ville fått om de hadde blitt ansatt direkte hos innleievirksomheten.

Oppsummert viser rapporten få grove brudd på regelverket. Tilsynet har kommet over få tilfeller hvor innleide arbeidstagere ikke reelt sett likebehandles med innleievirksomhetens fast ansatte: «Vi har faktisk sett flere eksempler på at arbeidstagerne som er utleid har bedre vilkår enn de ville hatt som fast ansatt hos virksomheten.»

Disse funnene Arbeidstilsynet nå har presentert, gjør det enda vanskeligere å forstå fornuften i regelendringer som baserer seg på at nærmest hva som helst er bedre enn å være ansatt i en bemanningsbedrift.

Samtidig kan vi være rimelig sikre på at innstramningene som begynner å virke om en drøy måned, vil ramme mange bedrifter hardt. De vil gjøre det vanskeligere å få tak i nødvendig arbeidskraft, og dermed gjøre det vanskeligere å drive virksomhet i Norge – i en situasjon som er krevende for mange bedrifter fra før.

Tiden for å drive «storrengjøring», basert på myter om arbeidslivet, bør være over for denne gang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.