Finanstilsynet får ny og dyktig direktør. Om den nye direktøren er best egnet, kan aldri offentligheten få vite. I veien for det står en offentlig søkerliste og en prosess offentligheten ikke har innsyn i.

Påskedetektiven bør kanskje også stille spørsmål med hvorfor jobben tilfeldigvis havnet hos den kvalifiserte kandidaten som sannsynligvis hadde lavest nedside ved å stå på en offentlig søkerliste. En del av svaret detektiven vil komme frem til, er at det koster både menneskelig og økonomisk kapital å stå på en slik liste.

I verste fall er karrieren ødelagt.

Finansdepartementet, som oppdragsgiver til rekrutteringsbyrået, kan ikke si seg tilfreds med tre søkere, hvorav én er kvalifisert, til en så faglig spennende stilling. I normale tilfeller medfører det at man lyser ut stillingen på ny.

Det trenger de ikke gjøre, fordi de vet at rekrutteringsbyrået har intervjuet flere kandidater, og enda flere er blitt spurt om de var interessert. Noen andre har sannsynligvis også søkt innen 26. mars, som var fristen. Disse «noen» trakk sannsynligvis søknaden, idet de fant ut at jobben ikke ble deres, slik at de ikke havnet på en offentlig søkerliste. Videre er det mange fra privat sektor som sier tvert nei når de blir kontaktet om stillinger i offentlig sektor, blant annet på grunn av offentlige søkerlister.

Denne ansettelsen er et typisk eksempel på at offentlige søkerlister ikke fungerer etter hensikten om å ha offentlig transparens og diskusjon om bruk av offentlige ressurser. I stedet pakkes prosessen inn, og offentligheten får vite fint lite.

Offentligheten bør derfor gå bort fra å kontrollere personer, til å kontrollere prosess. Hvis man blir mer opptatt av hvordan enn hvem, krever det mer av det offentlige som arbeidsgiver i ansettelser. Det gir mer konkurranse, ryddigere og bedre ansettelser.

I dette tilfellet er det hverken ryddig eller konkurranse. Det gjør etterforskningen for den som vil løse påskens krimgåte, vanskelig. Slik skal det ikke være med offentlige ansettelser.

Ansvaret for å rydde opp i dette rotet, har kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Vi tror han vil finne ut at dagens lovverk er gått ut på dato.

