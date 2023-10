Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen mener det er viktig at folk har en trygg og god jobb, og at hovedregelen i arbeidslivet er faste ansettelser. Det gjelder også for dem som jobber i arrangementsbransjen (innlegget «Feilslåtte innleieregler for event- og arrangementsbransjen» av Gunn Helen Hagen i DN 26. oktober).

Noen deler av denne bransjen trenger imidlertid ofte kortvarig arbeidskraft, for eksempel i noen timer eller dager av gangen. Derfor har vi vurdert et forslag om å gjøre et begrenset unntak fra de nye reglene om innleie på dette området. Dette kan for eksempel gjelde innleie til konserter, festivaler eller andre avgrensede arrangementer.

Unntaket som er foreslått gjelder bare for arbeidstagere som jobber med rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarige og enkeltstående arrangementer. Innleievirksomheten må kunne dokumentere grunnlaget for innleie når de blir spurt av egne tillitsvalgte.

Nå skal svarene fra høringen vurderes. Hovedlinjene i politikken ligger likevel fast: Et seriøst og trygt arbeidsliv med faste, hele stillinger er fortsatt viktig for regjeringen.

Så er det ikke slik at endringene i innleiereglene gjør det umulig å møte svingene i arbeidsmengde. I tillegg til å øke antall faste ansettelser, er det mulig å ansette midlertidig direkte hvis vilkårene for det er oppfylt. Det er også mulig å leie inn fra andre produksjonsbedrifter, bruke overtid, beregne gjennomsnittlig arbeidstid, jobbe deltid, ha oppdragskontrakter og entrepriser.

Bedrifter som er bundet av tariffavtaler med fagforeninger som har innstillingsrett, kan også inngå lokale avtaler om innleie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er flere grunner til at vi har ønsket å få ned bruken av innleie. Utstrakt bruk av innleie fører til et mindre regulert arbeidsliv og flytter risikoen for svingninger i oppdrag fra arbeidsgiver til arbeidstager. Endringene i regelverket vil derfor styrke seriøse og ordnede arbeidsforhold, som regjeringen mener er viktig for Norge og den norske arbeidslivsmodellen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.