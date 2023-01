Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan kombinere kreativitet og krav i start-up verden?

Advokat Ragnhild J. Nakling, advokat Ragnhild Bø Haugland og Easee-gründer Jonas Helmikstøl setter fingeren på et viktig tema. Advokatene har mange viktige arbeidsrettslige poenger, men glemmer kanskje at det i tech start-ups er mye som konkurrerer om prioriteringene?

Eirin Larsen Mer...

Da jeg via en Snap fikk vite at pulten min på kontoret var erstattet med en saccosekk, ble jeg mildt sagt ganske irritert. I Unloc lever vi etter «You have the key, use it!», men jeg syntes da at min kollega hadde vært litt for kreativ i etterlevelsen. Det var med en ganske skarp tone at jeg ringte til min kreative kollega – som var kjempefornøyd med at vi nå hadde fått et sted der vi kunne snakke om kule ting. Surpompen (meg) begynte å snakke om internkontrollforskriften, risikovurdering, arbeidsmiljø, hms og struktur.

Han er kreativ og kul. Jeg er jurist og jamrer.

Hvordan kombinerer og balanserer vi kreativitet og arbeidslivets krav i «tech start-up»-verdenen?

Advokat Nakling og advokat Haugland tar opp en rekke viktige punkter som arbeidsgivere må sørge for å ivareta. Samtidig er det ikke slik at bedriften nødvendigvis lykkes bare man har alle disse arbeidsrettslige poengene på plass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jonas Helmikstøli Easee har et produkt og en forretningsmodell som gir resultater. Samtidig er han åpen om hvordan kulturen har tatt mer plass enn nødvendig.

Alle har de litt rett.

En oppstartsbedrift, som en hvilken som helst annen bedrift, må løse et problem med et produkt som noen er villige til å betale for. «Product market fit». Vi bygger produkt, vedlikeholder produktet, er i kundedialoger, utvikler eksisterende og nye kunderelasjoner og holder investorene varme. Vi må også ha en god arbeidsplass hvor det er rom for kreativitet, bygging og candy machine.

Vi må tiltrekke oss de beste hodene og holde på dem.

I det kreative må vi også ha plass til struktur, arbeidsgiverrollen, verneombud og dialog.

Inspirasjonen i vår del av næringslivet kommer ofte fra Silicon Valley og ikke fra Youngstorget. En hårfin balanse – vi vil jo ikke bli et stort og kjedelig konsern heller?!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gründere gründer, jurister jusser. Start-ups er mest opptatt av produktutvikling i starten. Så kommersiell vekst. Tradisjonelle stabs- og støttefunksjoner eller advokatfirma med taksameter som skal sørge for at papirarbeidet til Nakling og Haugland er på plass, betyr store kostnader og kommer gjerne i andre rekke. Det er naturlig.

Igjen, først «product market fit». Men vi som har ansvar for å drifte selve bedriften er også nødt til å sjonglere arbeidsgiveransvaret.

Året 2022 var preget av nedbemanning i tech start-ups. Når vi nå går et nytt år i møte med mer usikkerhet enn tidligere, er det desto viktigere med arbeidsrettslige rammer i bedriften. Med god dialog kan man berede grunnen for å møte nye og tøffe utfordringer. Kanskje er nettopp denne januarmåneden tiden for å prioritere utover produktutvikling?

For i vanskelige tider kan krevende prosesser bli smidigere ved at det arbeidsrettslige grunnlaget er på plass.

Det er kanskje ikke øverst på listen for de kreative sinnene, men det kan raskt vise seg å være lurt at noen også har fokus på et seriøst arbeidsliv. Så lenge det ikke blir for seriøst, da.

Det må fremdeles være plass til Saccosekken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.