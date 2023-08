Artikkelen fortsetter under annonsen

DN omtaler 23. august saken om verneombudet på Ikea som ble fjernet fra sine verv og senere avskjediget fra sin stilling i bedriften. Ikea fulgte råd fra meg i saken, og det er derfor behov for å få frem noen viktige sider av saken.

Ikea har gjennom mange år tariffavtale med to LO-forbund, med et velfungerende tillitsvalgt- og verneombudsapparat, med hyppige møter og høy takhøyde: Forbedringspunkter og kritikkverdige forhold skal opp på bordet og løses.

Nicolay Skarning Mer...

For noen år siden fremkom opplysninger om at hovedverneombudet, knyttet til Handel og Kontor, hadde en omgangstone og form som virket nedvurderende og støtende på enkelte ansatte. De ble sykmeldte og gruet seg til alle møtene med ham.

Det kom også inn meldinger fra andre verneombud om hersketeknikker og en omgangsform som virket hindrende på arbeidsmiljøarbeidet.

Dette var alvorlige forhold i en bedrift der et godt arbeidsmiljø er helt avgjørende.

Ikea igangsatte undersøkelser av saken, mange ansatte ble intervjuet og konklusjonen pekte på forbedringspunkter og at noen hadde vært utsatt for negativ opptreden fra hovedverneombudet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den kritikkverdige opptredenen ble tatt opp med hovedverneombudet, som enten ikke ville eller klarte å forbedre seg. Mitt personlige inntrykk av ham i retten var at han var en meget dyktig og engasjert mann, men som ikke helt forsto virkningene av sin opptreden overfor enkelte kolleger.

Ikea tok kontakt med Arbeidstilsynet for å få løst saken, men Arbeidstilsynet avviste å gå inn i den. I og med at de negative forhold hadde pågått over mange år, så Ikea seg nødt til å reagere, som øverste ansvarlig for arbeidsmiljøet etter arbeidsmiljøloven.

Etter drøftelser med Handel og Kontor ble mannen fjernet fra vervet som hovedverneombud, men fortsatte som vanlig verneombud. Ytterligere meldinger om negativ opptreden ledet til at han, etter drøftelser med Handel og Kontor, i tillegg ble fjernet fra vervet som verneombud og senere avskjediget fra stillingen i Ikea.

Handel og Kontor aksepterte ingen av avgjørelsene, og saken ble behandlet over tre uker i Oslo tingrett i mai i år.

Under hovedforhandlingen kom det ene vitnet etter det andre og fortalte om mannens negative påvirkning på arbeidsmiljøet gjennom årene, og at det ville være skadelig for arbeidsmiljøet å få ham tilbake. Da spurte dommerne om han virkelig ville kreve stillingen tilbake, noe han besvarte med nei.

Med dette var det viktigste i saken løst, og det gjensto bare noen juridiske spørsmål og et erstatningskrav.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dom kom 21. august. Oslo tingrett aksepterte hverken fjerning av vervene som verneombud eller avskjeden, men fant at det var grunnlag for oppsigelse på grunn av negativ opptreden over tid. Mannen fikk cirka ett års lønn i erstatning og en begrenset oppreisningserstatning, men ikke sakskostnader på 2,1 millioner kroner.

Etter min oppfatning gjorde Ikea det eneste rette for å sikre et godt arbeidsmiljø i bedriften. Ingen kan tillates å skade det psykososiale arbeidsmiljøet, ei heller et hovedverneombud fra Handel og Kontor.

At retten ikke fant lovhjemmel for å fjerne verneombudet ved grovt pliktbrudd er ikke Ikeas feil, men en mangel ved arbeidsmiljøloven.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.