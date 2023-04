Artikkelen fortsetter under annonsen

På vegne av tusener av filippinske, ukrainske, svenske, danske jenter sender vi vår takknemlighet for at Peggy Hessen Følsvik egenhendig har avsluttet vestkantslaveriet. Denne vederstyggeligheten har fått pågått altfor lenge, men i henne har vi en person som alltid står opp for de svake og som ikke aksepterer at rikinger utnytter svake utsatte mennesker i vanskelige situasjoner.

Hun begynte kampen mot ordningen i 2012 og tok initiativ overfor Stoltenberg-regjeringen, fortalte hun VG i 2017. Hun fulgte senere opp overfor Solberg-regjeringen. Nå har Støre-regjeringen innfridd kravene.

Og som Peggy sier, når én vestkantfamilie bryter reglene, bryter alle reglene, og da må selvfølgelig hele au pair-virksomheten avvikles og forbys.

Jeg er overbevist om at det i mange tusen filippinske hjem nå sendes varme tanker til LO-lederen som egenhendig sørget for at disse jentene kan reise hjem til ordnede arbeidsforhold og mye høyere lønninger. Det er nok feststemning i de tusen filippinske hjem.

Jeg er helt, eller i alle fall ganske, sikker på at Peggy ikke hadde noen baktanker med sitt flerårige korstog for disse stakkars jentene og det vil hun nok bevise når hun gyver løs på den neste utnyttede gruppe med arbeidstagere.

Forventningene blant de over 20.000 filippinske sjømennene som jobber på norske båter er sikkert på topp. De kan ha enda dårligere timebetaling enn au pairene, og jobber under mye mer risikofylte arbeidsforhold – som ikke sjelden resulterer i funksjonshemmende skader eller det som verre er (kilde: ITF den internasjonale Transportføderasjonen).

De tar det nok for gitt at Peggy nå sørger for at det nå blir forbudt for norske rederier å ha billig asiatisk arbeidskraft på norske skip.

I Norge er det dessverre mange kynikere som mener at LO og Peggy med sitt korstog driver disse stakkars jentene ut i fattigdom, kanskje prostitusjon og det som verre er. At LO uten problemer ofrer disse jentene i sin kamp mot Vestkanten og de rike. Det er mange som sier at istedenfor å forby au pair-ordningen, ville det riktige være å stramme inn reglene og straffe hardt de som bryter dem. Det er jo det man gjør i liberale demokratier. Det at de aller fleste av disse jentene trives og er glade for jobben sin, og er lykkelige for å få det som for dem er mye penger, kan ikke overstyre LOs behov for å forby det de ikke liker.

For dem av dere som sier at filippinske sjømenn og au pairer kanskje er den mest vellykkede overføring av velstand som Norge noen gang har bidratt med, så er det viktig at dere forstår hvor god vår bistandspolitikk er. Det er best å nekte utviklingslandene å selge sine varer til Norge og nekte å gi dem jobber.

Det er bedre å gi penger til prosjekter som ikke har spesielt gode resultater. Det er nemlig på den måten Norge viser at intensjonen og den norske godheten er så fantastisk. Ja faktisk best i verden her også.

Vi må bare berømme LO og den norske regjeringen for nok et fantastisk vedtak og lovendring. En lovendring som garantert gjør verden til et mye bedre sted å leve

