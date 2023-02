Artikkelen fortsetter under annonsen

For det første tar Grinde som premiss at et politisk mål om å avkommersialisere er ideologi – mens et politisk mål om å bruke kommersielle aktører i offentlig finansiert velferd er noe annet. Jeg lurer da på hva hun mener det er?

Under Solberg-regjeringen fikk for eksempel de regionale helseforetakene i sine årlige tildelingsbrev klar beskjed om å øke bruken av kommersielle aktører. Var det politikk, eller var det kanskje fag?

Utredet var det i alle fall ikke.

For det annet tar Grinde overraskende lett på at en høytstående embetsmann tar seg den frihet å skjelle ut et utvalgsmedlem. Utvalgsmedlemmet er uavhengig og i rettslig forstand å anse som en borger i relasjon til ekspedisjonssjefen, da utvalget lever sitt eget liv og ikke er underlagt departementet. Utvalgsmedlemmet er en samvittighetsfull og pliktoppfyllende borger som har takket ja til å sitte i et regjeringsoppnevnt utvalg, og som ut av det blå opplever å bli skjelt ut av den embetsmann som er ansvarlig for statens forvaltningspolitikk.

Dette utvalgsmedlemmet har i to måneder forgjeves forsøkt å få skriftliggjort hva grunnlaget for utskjellingen var. Dette omtaler Grinde som «lett ubyråkratisk», uten å reflektere over hva slik adferd innebærer for den demokratiske legitimiteten ethvert utvalgsarbeid må hvile på. Og uten tanke på hva en slik fremstilling måtte innebære for vedkommende som er utsatt for dette maktmisbruket.

I stedet burde Grinde undret seg over hvorfor ekspedisjonssjefen handlet i strid med alle forvaltningsrettslige regler og retningslinjer for utøvelse av embetsmannsrollen. I motsetning til Grinde har Aftenposten gjort den journalistiske hjemmeleksen sin og fått innsyn i relevant materiale. Som det fremgikk av Aftenposten dekning, så startet samtalen med utskjelling før toppbyråkraten etter hvert roet seg ned og sa at «det ikke var slik han hadde fått det fremstilt i det hele tatt».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av dokumentene fremgikk også at utvalgsleder Tor Saglie i forkant hverken ville bekrefte eller avkrefte innholdet i et bilateralt møte han innkalte utvalgsmedlemmet til. Har Saglie feilinformert toppbyråkraten, og hvorfor har denne byråkraten så vidt høy tillit til Saglie at han ikke finner det nødvendig å undersøke saken før han gyver løs på utvalgsmedlemmet?

Jeg er for øvrig enig med Grinde i at Saglie trolig prøver å romme et syn om at avkommersialisering ikke er så lurt. Spørsmålet er om han har mandat til det.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.