Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det må bli enklere å bytte bank», skriver sjeføkonom Merete Onshus i YS i DN 22. september.

Det går nesten ikke an å få det enklere enn i dag, vil jeg si. I alle fall er det ikke kontonummerportabilitet som er svaret på hva som kan gjøres enklere.

Så enkelt er det å bytte bank i dag:

Du går inn på Finansportalen.no og sjekker om du kan få bedre betingelser i en annen bank enn du har i dag. Du kan gå rett inn i den «nye» banken på pc eller mobil ved hjalp av den BankID-en du allerede har. Alternativt benytter du tjenesten «Start bankbytte» på Finansportalens nettside.

Gry Nergård (Foto: CF-WESENBERG) Mer...

Du kan gi fullmakt til den nye banken til å overfør boliglånet ditt fra gammel bank. Brukskonto og sparekonto oppretter du digitalt. Hvis du ikke vil sitte med to bankkontoer – den gamle og den nye – så sier du opp den gamle og ber gamlebanken om å overføre oppgjøret til den nye kontoen.

Hvis du derimot vil sikre deg at ingen avtaler blir glemt i gammel bank, kan det være praktisk – og som regel kostnadsfritt – å beholde «gammel» bank en stund til.

E-fakturaene dine kommer automatisk opp i den nye banken også. De følger personnummeret ditt. Du kan gi den nye banken tilgang til å hente dine Avtalegiro-avtaler fra din gamle bank digitalt. Dette er en ny tjeneste utviklet av bankene i 2023.

Og nå har du byttet bank, digitalt og etter mitt syn ganske enkelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bytter folk faktisk bank da?

Ja. Ifølge Forbrukerrådets bankbytteundersøkelse for 2022 har 25 prosent byttet eller reforhandlet banktjenester i 2022. Det er faktisk ganske mange forbrukere.

65 prosent oppgir bedre betingelser som årsak til at de bytter. Blant dem som ikke har byttet, sier 42 prosent at de ikke har byttet fordi de er fornøyd med betingelsene i banken de har.

Disse tallene tyder på at folk har et aktivt forhold til bankbetingelsene sine, og at de foretar aktive valg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bankene bekrefter at kundene er utro: De mister mange kunder hvert år, og de får også mange nye kunder hvert år. Kundene benytter seg av konkurransen i markedet.

Hadde det vært enklere med kontonummerportabilitet?

Det hadde ikke gitt noen gevinst i seg selv å overføre kun kontonummeret. Det er jo den underliggende infrastrukturen som er avgjørende for hvor enkelt alt er og hva du får med av tjenester og informasjon ved bankbytte.

Finansnæringen har tatt tak i det siste: Det er bygget digital infrastruktur som løser de praktiske utfordringene ved bankbytte. Dersom man på toppen av dette skulle legge på en kontonummerportabilitetsfunksjon, ville det vært et svært kostbart tiltak uten særlig egennytte.

Hvor viktig er kontonummeret ditt for deg?

Onshus sammenligner kontonummerportabilitet med telefonnummerportabilitet. Min påstand at det er flere av oss som har et nært og personlig forhold til telefonnummeret sitt – og andres – enn vi har til kontonummer. Jeg regner med at flere enn meg allerede har mange kontonummer. Jeg har et kontonummer for boliglånet, et for lønnskonto, et for sparekonto. En gammel konto fra en tidligere bank som jeg har litt penger på har jeg også, fordi jeg av dårlig erfaring liker å ha to kort til to kontoer når jeg er på reise. Samt et par-tre andre kontoer for andre ting.

Så hvilket kontonummer definerer meg og er så viktig at jeg vil ta det med meg gjennom livet?

Jeg kan ingen av dem, og jeg blir imponert om du kan dine.

Av telefonnummer har jeg bare ett. Det er meg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.