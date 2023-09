Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er torsdag kveld. Klokken er 20.39 og Sandra, hvitvaskingsansvarlig, sitter i et av bankens møterom med to innleide konsulenter. Fra dette rommet har de ledet «remediation»-prosjektet i banken de siste ti månedene, og nå forbereder de siste rapport som skal sendes til Finanstilsynet.

«Remediation» betyr å rydde opp. Det brukes ofte i forbindelse med oppryddingsprosjekter som iverksettes etter at Finanstilsynet har gjort et tilsyn av banken.

Andreas P. Engstrand Mer...

For ti måneder siden fikk banken pålegg om å forbedre kundetiltakene, og siden da har rydde-teamet droppet ferier og familieutflukter for å komme i land med prosjektet innen tidsfristen. For å klare det har de fått hjelp av et 30-talls konsulenter.

Lite låter bedre for et konsulentselskap enn at Finanstilsynet gir en bank pålegg om endringer. Det er nærmest en blankofullmakt for timeføring.

Prosjektet nærmer seg slutten, men det gjenstår fortsatt 2000 kunder som banken ikke har fått kontakt med. De er derfor spente på hva tilsynet vil si. Andre banker har fått dagbøter. Som et resultat av prosjektet har 80 kundeforhold blitt avviklet og fem mistenkelige rapporter er sendt til Økokrim. Total prislapp: 70 millioner kroner.

Les om hvitvaskingsloven også her: Tid for peptalk

Eksempelet er fiktivt, men beskriver hverdagen for mang en nordisk bank.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden hvitvaskingsloven ble oppdatert i 2018 har bankansatte løpt i bena på hverandre for å oppdatere rutineverk til den nye loven.

Aldri har det blitt brukt så mye penger på bekjempelse av økonomisk kriminalitet som nå. Spørsmålet er om det fungerer. Lykkes vi med å bekjempe mer kriminalitet som følge av den nye loven?

Ser man på tallene, er svaret nei. Antallet bedrageriforsøk har aldri vært høyere og Økokrim hevder omfanget er så stort at det grenser til å være et nasjonalt sikkerhetsproblem. Ifølge FN hvitvaskes det globalt to trillioner dollar hvert år, men mindre enn én promille av dette blir inndratt.

Så mens bankene bruker 260 milliarder dollar på å innhente spørreskjemaer fra kundene, ser de kriminelle ut til å slippe unna.

Hvorfor ser ikke kriminalitetsbekjempelsen ut til å forbedre seg når finansbransjen har ansatt tusenvis av personer til å hjelpe dem med å etterleve hvitvaskingsloven?

For å vurdere det må man se på hvordan man evaluerer bransjens tiltak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2018 fikk Finanstilsynet mulighet til å sanksjonere finansforetak for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven. Dette har representert et skifte i hvordan finansforetakene jobber.

Det positive er at området har fått betydelig mer oppmerksomhet, noe man kan argumentere for at var på høy tid. Men det har også ført med seg en stor skyggeside: Fryktbasert arbeid.

I frykt for å bli bøtelagt er bankenes arbeid med anti-hvitvask i stor grad innrettet på å redusere risikoen for å bli bøtelagt, fremfor å forebygge og avdekke hvitvasking.

Dette har sin naturlige forklaring i hvordan Finanstilsynet måler etterlevelse. Foretakene blir målt på innsatsen de legger inn, ikke på resultatet av innsatsen.

Så fremfor å se på hvorvidt innrapporterte saker til Økokrim har ført til etterforskning eller bidratt til økt etterretning om kriminelle, måler de hvor mange av bankens kunder som har gjennomgått kundekontroll etter ny lovstandard: Er kunden legitimert? Hva er kundeforholdets formål og tilsiktede art?

Det kan diskuteres hvilken verdi det har å spørre Lisa på 86 om hvordan hun regner med å bruke kontoen sin, bidrar til å identifisere mer økonomisk kriminalitet. Men det er ganske åpenbart at de kriminelle vil huke av i alle de riktige boksene for å unngå oppmerksomhet.

Det vil naturlig nok være noen kriminelle som fanges opp, men hvitvaskingsloven har foreløpig ikke vist seg å ha noen målbar effekt på bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.

Så er selvfølgelig ikke dette den eneste grunnen til at inndragningstallet er lavt. Det kan pekes på manglende prioritering hos offentlige myndigheter, manglende inndragning av straffbart utbytte eller manglende samhandling og informasjonsdeling mellom offentlige og private aktører. Alt høyest relevante tema, men det endrer ikke hvordan vi måler effekten av lovens tiltak.

Ser man på hvordan bankene forebygger svindel, så er deres incentiver direkte sammenfallende med kundenes. Taper kunden, så taper banken. Effekten kan måles direkte og gir incentiv til å forebygge siden det treffer bunnlinjen.

Tilsvarende bør det også være på hvitvaskingsområdet.

Bankene bør vurderes etter hvor godt deres tiltak faktisk bidrar til å identifisere og forebygge kriminalitet, ikke etter hvor mange antihvitvaskmedarbeidere de har. Alt annet blir bare å lure seg selv, dersom målet er å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Inntil dette endres får de kriminelle fritt spillerom. Bankene er jo opptatt med å avslutte kundeforhold til sykehjemspasienter uten pass.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.