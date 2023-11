Artikkelen fortsetter under annonsen

Gry Nergård i Finans Norge, bankenes interesseorganisasjon, rykker i et innlegg ut med forsvar for DNB-direktør Ingjerd Spiten: Det er fortsatt den enkelte kvinnes som har skyld for manglende økonomisk oversikt, ikke bankenes egne, utdaterte systemer, slik jeg fremholdt i mitt innlegg her i DN 25. oktober.

Cecilie Wian

Jeg vil takke for at Finans Norge engasjerer seg, og lister opp bransjeanbefalingene de har til bankene. Mitt innlegg, samt den overveldende responsen jeg har fått fra bankkunder i etterkant, tyder på at disse bransjeanbefalingene ikke er kjent eller implementert godt nok hos bankene.

Det er tydelig fra Gry Nergårds innlegg at bankene ikke vil ta ansvar for den kjipe situasjonen med kjønnsdelt kundeforhold i bankene. Kan de likevel ta ansvar for å levere produkter kundene vil ha?

For spørsmålet gjenstår: Hvorfor er likestilling så vanskelig å få til i privatkundedelen av bankene?

Det er relativt unisont i tilbakemeldingene jeg har fått at kundene forventet likestilling på informasjon fra bankene, men har ikke fått det. Istedenfor får bare én bli hovedlåntager/kontoeier og den andre blir medlåntager/disponent.

Uansett hvor mye en snakker økonomi i parforholdet kommer en ikke unna med at den ene i forholdet må ha disponentrollen og den andre får være kontoeier. Det er hierarkiet mellom de to kundeforholdet som har ringvirkninger for hvordan økonomien og avtaler styres.

Finans Norge er så vidt jeg vet godt kjent med begrensningene i dagens implementering av disposisjonsrett. Det finnes ikke et valg for privatkunder om å være to likestilte eiere. De møter et kunstig skille mellom hovedkunde og medkunde som er i utakt med dagens behov og ønsker.

Dette rammer kvinner i stor grad (jf. DNB-direktør Spitens uttalelser til NRK.no), men er like urettferdig når det rammer menn.

Jeg ser frem til at bankene skal følge Finans Norges anbefalinger bedre. Utfordringene er likevel ikke løst, for som anbefalingenes punkt nr. 2 sier: «Bevisstgjøre kundene. Ha aktiv dialog med kundene om hvem som skal stå som hovedlåntager og hovedforsikret. Bidra til at kundene gjør et aktivt og bevisst valg.»

Hvorfor er dette de eneste rollene?

Det må ikke være sånn. Man behøver ikke se lengre enn til bedriftsbankene. Der kan man definere en lang rekke roller

Enda bedre ser man det i Altinn for selskaper, med detaljert tilgang og rettigheter for en lang rekke roller. Selv i små foreninger har man et utvalg av strukturer å lene seg på. Enten det er AS, SA, enkeltpersonforetak, forening og så videre så støtter bankene dette.

Foreningene behandler ofte småpenger sammenlignet med norske husholdninger. Ta ut penger for å dekke innkjøp av pepperkaker til ungene i klubben? To signaturer takk.

Til sammenligning, i privatkundemarkedet får ikke disponenten et eneste pling om kontoeier tømmer kontoen eller begår økonomiske handlinger utover det som er avtalt og forventet av de romantiske partnerne.

Rundt om i Norge prøver samboende og ektepar å finne kompenserende tiltak siden likestilling ikke er tilgjengelig i banken. Parene kommer ikke unna at de bare har ett valg: Hovedlåntager/kontoeier og på den andre siden en støttefunksjon i form av medlåntager/disponent.

Jeg har tilbrakt den siste uken og helgen med å lytte til folks økonomiske skriftemål: Det er et sammensurium av kontoer, disponentordninger, automatiske overføringer og uheldige løsninger med deling av BankID.

Det er mye sinne og skuffelse: «Vi har forsøkt kundeservice», men når ikke frem. Til slutt aksepteres upraktiske løsninger, og smått urettferdige situasjoner i håp om at det bevarer parforholdet og husfreden, for er ikke det det viktigste?

Kommentarfeltene er fulle av frustrasjon fra både menn og kvinner som føler seg motarbeidet i sin egen økonomi av bankene og noen ganger partneren. Det er ikke et bra utgangspunkt for en frisk samfunnsøkonomi, uavhengig av om man mener bankene har et moralsk medansvar eller at det juridiske ansvaret ligger på kundene alene.

DNB og Finans Norge sier langt på vei at bankene likestiller låntagere i parforhold, og at all ønsket informasjon er tilgjengelig for begge parter. Da finner jeg det veldig merkelig at så mange er misfornøyd med bankene for akkurat dette.

Det er åpenbart et forbedringspotensial hos bankene her, om det så bare gjelder mer informasjon til sine kunder om hvordan sette opp likestilt tilgang.

Min utfordring til banknæringen og DNB er: Klarer dere imøtekomme den likestilte familieøkonomien?

Eller kanskje blir løsningen for likestilte par at nye aktører kommer inn? Det vil ikke overraske meg om det kommer tredjepartsløsninger med nye måter å gi det kunden vil ha og ber om.

Dersom kommentarfeltene og innboksen min er representative, er det et marked der ute for bedre, mer likestilte banktjenester.